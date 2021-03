¿Qué pasó?

En medio de las pericias y diligencias que continúan para intentar dilucidar el caso de Tomás Bravo, menor de 3 años desaparecido y que fue encontrado sin vida en el sector rural de Caripilun, en Lebu, región de Biobío, la familia sigue exigiendo respuestas.

Esto debido a que la madre del niño, Estefanía Gutiérrez, se reunió con la fiscal a cargo del caso.

La progenitora llegó hasta la Fiscalía de Concepción, junto a Alejandro Espinoza, abogado de la Fundación para sostener un encuentro junto a la fiscal regional a cargo del caso, Marcela Cartagena.

Aún espera la entrega del cuerpo del niño

La reunión en la Fiscalía se enmarca tras la masiva marcha que lideró la familia de Tomás Bravo en la comuna de Arauco, para exigir justicia y pedir que se agilicen las pericias para establecer qué pasó con el niño.

Cabe señalar, que el cuerpo del niño aún no ha sido entregado por el Servicio Médico Legal a la familia, por quedar diligencias pendientes.

En esa instancia, la madre de Tomás Bravo aseveró que su hijo "merece descanso y también necesitamos una respuesta, yo sé que es un proceso lento, pero necesito respuestas como mamá. No entiendo cómo aún no se puede lograr determinar la data de muerte de mi hijo, quién es el responsable. No entiendo que no haya otra persona sospechosa, eso es para mí demasiado raro".

Apareció el "Loco Memo"

La búsqueda por encontrar a él o los responsables de la muerte del pequeño Tomás continúa, pero en las últimas horas habló un actor muy mencionado en el caso, pero del cual pocos sabían de su paradero.

Se trata del “Loco Memo”, un hombre que vive en la zona donde fue hallado el cuerpo del niño, y que muchas veces ha sido sindicado de estar cerca del menor el día de su desaparición.

"Quiero entregar mi versión. Tampoco quiero declarar bajo presión, porque así como la PDI anda con 30 funcionarios de civil y buscándome como una persona horrorosa, yo no converso con ellos. Por eso tengo contacto con la Fiscalía y si tengo que declarar voy a declarar ante el fiscal. Yo al fiscal lo conozco hace mucho tiempo, he tenido causas con él", dijo el hombre.

En una entrevista a CHV, añadió que "colaboro, pero mientras haya una buena intención. Yo no voy a colaborar en ningún momento bajo amenaza. Si vienen 30, 40 ó 50 carabineros a buscarme para que colabore, no lo voy a hacer. Yo voy a colaborar con el fiscal Ortiz, con la fiscal a cargo. Si tengo que hacerme un ADN, yo me lo voy a hacer".

Además, expuso que "estoy dispuesto a colaborar con los ADN, estoy dispuesto a colaborar con la Fiscalía y estoy dispuesto a colaborar cuando se me requiera".

Ver cobertura completa