Este miércoles la familia de Tomás Bravo encabezó una masiva marcha en la comuna de Arauco para exigir justicia y pedir que se agilicen la pericias para establecer qué pasó con el niño.

Cabe señalar, que el cuerpo del niño aún no ha sido entregado por el Servicio Médico Legal a la familia, por quedar diligencias pendientes.

"Necesitamos una respuesta"

Al respecto, la mamá del niño, Estefanía Gutiérrez, dijo que “la gente viene a apoyar y eso a mí me inyecta de energía, eso a mí me tiene ahora con fuerzas".

Asimismo, señaló que su hijo "merece descanso y también necesitamos una respuesta, yo sé que es un proceso lento, pero necesito respuestas como mamá. No entiendo cómo aún no se puede lograr determinar la data de muerte de mi hijo, quién es el responsable. No entiendo que no haya otra persona sospechosa, eso es para mí demasiado raro".

"Si van a estar buscando pericias internacionalmente, tiene que haber respuesta", planteó

Por otra parte, la abuela paterna de Tomás, Elisea Salazar, manifestó que "el país no está preparado para esto, solamente para la delincuencia ellos están preparados, tienen abogados, tienen todo, pero para hacer justicia para un niño les quedó grande".

"¡Fuera Ortiz!"

Un grupo de personas se reunieron a marchar por el pequeño Tomás, instancia en que los manifestantes comenzaron a gritar "¡fuera Ortiz!", en reiteradas ocasiones.

Cabe señalar, que tanto la familia como los manifestantes exigen la salida del fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, pese a que ya no lidera la investigación, ya que fue reemplazado por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

