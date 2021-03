¿Qué pasó?

Durante la noche de este miércoles, dos adultas mayores fallecieron tras un incendio que afectaron la infraestructura de tres viviendas, ubicadas en la comuna de Quinta Normal.

Específicamente, el siniestro se registró en la avenida San Pablo con calle José Besa, lugar hasta donde llegaron distintos carros de Bomberos para controlar la emergencia.

Una de las víctimas fatales tenía 91 años y murió en medio del incendio, ya que no pudo ser rescatada. Mientras que la otra, su deceso se confirmó en el recinto asistencial al que fue trasladada

Se despacha un carro de Bomberos de Santiago a JOSÉ BESA y SAN PABLO, comuna de QUINTA NORMAL. Se recibió reporte de emergencia en otra jurisdicción #B21 https://t.co/QLFvRbzl7Z — Bomberos de Santiago (@CentralCBS) March 11, 2021

Bomberos @CBQN da Alarma de Incendio por fuego en casa habitación, con peligro de propagación, José Besa y San Pablo #QuintaNormal. Imágenes de @SOSAFE_CL pic.twitter.com/IXwI8QUEqq — Jorge D'Alençon (@j_dalencon) March 11, 2021

Información de Bomberos

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, José Marín, detalló que "nos encontramos con tres casas que estaban ardiendo en su totalidad. Inicialmente, el trabajo fue de rescate de personas. Se logró rescatar a una persona, que lamentablemente acabamos de saber que falleció en el centro asistencial. Otra persona no se pudo sacar y falleció en el lugar del siniestro".

Según consignó, la que falleció en el lugar tenía 91 años de edad y la otra víctima se desconoce la edad precisa, pero el uniformado aseguró que también se trata de una adulta mayor: "La mayor complejidad de este sector es el material de construcción y las rejas complican aún más el ingreso para poder hacer el rescate. Ambas estaban bien encerradas. Para poder llegar y sacarlas costó bastante".

A raíz del siniestro, se informó que un voluntario de Bomberos resultó lesionado y que las causas del incendio serán investigadas por personal especializado de la entidad.

¿Qué dijeron los vecinos?

Una residente del sector lamentó lo ocurrido y se refirió a la víctima de 91 años: "Yo la conocía hace muchos años. Ella vivía solita, no tenía a nadie. Yo luché con todos los vecinos para que la internaran, pero el hijo no hizo nada. Según él, la señora no quería irse".

"Ella caminaba con un burrito (...) se le quedaba la cocina prendida, el gas dado. La señora de al lado (la que también falleció) estaba enferma, pero vivía con su hija. Se la llevaron a la posta y falleció". concluyó la vecina.