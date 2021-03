¿Qué pasó?

El exfutbolista Luis Núñez rompió su silencio tras cumplir más de un año en prisión preventiva, luego de ser imputado por el homicidio de un hombre en la población La Legua en el año 2018 y por herir a otro a bala ese mismo día.

Luego de haber estado prófugo, la PDI junto a autoridades locales lo detuvieron en Bolivia en febrero de 2020, donde portaba documentación falsa. Así, fue trasladado a Santiago donde fue formalizado.

¿Qué dijo Núñez?

Ahora, desde la prisión, alega inocencia diciendo que "no he matado a nadie. Nunca he tenido una pistola en mis manos".

"Tenían una discusión dentro de la casa por tema de faldas. Nosotros estábamos afuera cuando escuchamos la discusión. Ingresamos a la casa y ahí subió de tono. En ese momento, la discusión se transformó en una balacera", relata el exjugador de Universidad Católica, sobre ese fatídico día que terminó con una persona fallecida, a La Tercera.

Según Ñúñez, "yo sentí un disparo y ahí corrí. Imposible quedarse mirando quién estaba disparando. Yo atiné a salir de la casa para que no me llegaran los disparos".

Su estadía en Bolivia

Pero Núñez también estuvo 14 meses en Bolivia con una orden de detención en su contra. Sin embargo, dice que "yo no tenía por qué entregarme si no soy culpable de nada".

Incluso, cuenta que habló con el fiscal que lleva el caso, para ver los detalles de su supuesta participación, debido a que "el rumor seguía con que yo había disparado. Yo quise entregarme, prestar declaraciones, pero el fiscal dijo que no, que yo tenía que entregarme sin información".

"Me fui a Bolivia a hacer una vida nueva, no a esconderme. En la prensa se hablaron muchas cosas: que yo andaba escondido en Bolivia, que andaba con otro nombre. Primero que nada me llevé a mi familia. Lo primero que hice fue colocarlas legal. Le saqué el carnet boliviano a mi hija, a mi señora también, para ponerla en el colegio", detalla.

Además, relató que llegó a "hacer una vida nueva, no a esconderme. Jugué a la pelota en dos equipos que me pagaban muy buena plata, equipos de barrios. Pero yo jugaba con mi nombre, diciendo quién era, siempre con la verdad".

Finalmente, a la espera de su juicio, afirma que: "Si tengo que ser condenado, que sea con la verdad. Lamentablemente la cagué, estaba ahí. Pero yo no he matado a nadie. Yo no he disparado. Me están acusando de que maté a alguien y eso es demasiado fuerte. Me están pidiendo 17 años de cárcel, de vida, y por algo que no hice".