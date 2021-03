¿Qué pasó?

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a la quema del Monumento al General Baquedano, hecho que se vivió ayer viernes en medio de nuevas protestas en el centro de Santiago.

El asunto provocó la molestia del Gobierno y especialmente del Ejército, que calificó como "antichilenos" a quienes vandalizaron la estatua.

“El límite es la violencia”

“Este viernes quemaron un par de neumáticos en la estructura, por lo que pareció que se incendió la escultura del General Baquedano. Eso no fue así, ya que es de metal y para eso se necesitaría un horno o algo así”, comenzó diciendo la autoridad en el sitio del suceso.

Añadió que “lo de ayer fue una combinación de manifestantes a los que luego se unieron delincuentes".

Consultado por un eventual traslado de la estatua, dijo que “como Intendencia no tenemos nada que ver. Si el Ejército se lo pide a Monumentos Nacionales es otra cosa... En todo caso, no creo que los vándalos tengan alguna noción de nuestra historia. No es el monumento el problema. Se han quemado supermercados, el Museo de Violeta Parra, etc... El límite es la violencia”.

En tanto, la autoridad fue consultado por algún permiso especial para marchas en los próximos días, dijo que “si se han autorizado distintas convocatorias a la Intendencia. Mañana domingo, por ejemplo, hay dos. Una en Pedro Aguirre Cerda y otra en el Bosque. La primera sería de 40 personas y la segunda de 50. Recordemos que muchas comunas de la capital han cambiado de fase en el plan paso a Paso”.

