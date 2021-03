¿Qué pasó?

Luego de una marcha por la Alameda, los padres de Tamara Moya, la niña de cinco años que murió baleada en medio de una encerrona ocurrida en la comuna de Huechuraba, llegaron hasta el Palacio de La Moneda, donde la madre de la menor leyó una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, donde expresa su pena por haber perdido a su hija y pide que se haga justicia.

¿Qué dice la carta?

"Presidente, mataron a mi hija. La vi morir, su sangre quedó impregnada en mis manos, sus ojos se apagaron y dejaron de iluminar nuestras vidas. Usted tiene hijos, ¿Se imagina este dolor? ni siquiera creyendo sentirlo podría llegar a comprender", leyó.

"Me levanto cada mañana esperando encontrar consuelo en sus juguetes, en sus fotos, en su ropa. Pero estoy vacía", continuó.

"¿Usted cree en Dios? La única cosa por la que no he cometido suicidio es porque al llegar a cometerlo no podría reencontrarme con mi niña", agregó.

Ley Tamara

La mujer en la carta señaló que: "Estoy aquí junto con el compañero con el que formé mi familia, familia que hoy está llena de tristeza y espero que se haga justicia".

"Necesitamos consuelo, necesitamos su ayuda para encontrar responsables. #LeyTamara, penas más duras, penas eternas para quienes matan a nuestros niños. No fue solo mi hija, fue Itan, fue Tomasito, fue Sofía, Ambar y cientos de niños que pierden injustamente la vida a manos de delincuentes, la mayoría libres, delinquiendo cada noche, apagando familias para el resto de la vida", expresó.

En ese sentido solicitó: "Que esto no solo quede en una carta de una madre destrozada. Ayúdenos, necesitamos vivir nuestro luto. No descansaremos hasta tener al responsable tras las rejas con una condena eterna".

"Mi hija hoy es un hashtag, nada me la devolverá, ni palabras curarán mi dolor. Quisiéramos poder conversar con usted de forma presencial, que la terrible muerte de mi pequeña pueda siquiera ayudar a cambiar algo", añadió.

"Cierre los ojos, intente caminar mientras recibe mil apuñaladas sin caerse, tampoco se asemeja al dolor de mis entrañas que gritan pidiendo justicia para Tamara, justicia para Tomasito, justicia para Itan. A los niños no se les toca, a los niños no se les mata", concluyó.

La muerte de Tamara

La niña de solo 5 años murió baleada tras sufrir, junto a su madre, una encerrona. Un grupo indeterminado de sujetos las interceptaron y, mientras ellas descendían del vehículo, uno de los antisociales efectuó un disparo que impactó el cuerpo de la menor.

Los antisociales aún no han sido detenidos y no hay pistas concretas sobre su identidad. La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI liderar las diligencias.