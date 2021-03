"Como familia es muy poco lo que sabemos, lo único claro es que mi nieta no está con nosotros y es muy duro". Con estas palabras, Enrique Ulloa comenzó abordando la muerte de Tamara, de tan solo cinco años, quien falleció tras sufrir un impacto de bala al ser víctima junto a su madre de una encerrona en Huechuraba.

El suceso ocurrido en el sector Pedro de Fontova, tiene conmocionada a la familia y así lo reflejó el abuelo de la menor, quien en declaraciones al matinal Mucho Gusto agregó que "es un golpe fuerte. El tiempo se detuvo. Mi hija está muy mal y grita que le mataron a su hija, no se puede mantener un diálogo con ella".

La situación mantiene consternado a Ulloa, quien tras lo vivido admitió que "no creo que exista justicia en este país, no sé qué esperar, lo único claro es que mi nieta ya no está con nosotros".

"Que el asesino viva mil años"

Siguiendo con su relato, el abuelo de Tamara recordó lo sucedido el fatal día del incidente y el llamado telefónico desconsolado de su hija para avisar de lo ocurrido.

"'¡Papá!', me dice y siento gritos. Traté de calmarla y no podía hablar mi hija (madre de la menor), no le salía la voz y siento la voz de un hombre que se presenta: 'Soy un vecino, su hija tuvo un accidente'. Pensé que era el cuento del tío", relató Enrique Ulloa.

Siguiendo con sus dichos expresó que "cuando llegué al lugar veo a mi hija alterada, solo gritaba y lloraba, quedé impresionado y me dicen 'a su nieta le llegó un tiro de bala cerca de la guatita'. Pensé que no era tan grave".

Así y tras ir a ver el auto asaltado, mientras su nieta se encontraba internada, el abuelo recibió el llamado de su esposa que le dijo: "Necesito que te vengas para acá de inmediato. Le digo '¿cómo está la niña?' y me dice: Falleció".

Ante la situación, el familiar de Tamara envío un mensaje al autor del crimen: "Que el asesino viva mil años, que le den una vida entera y que a medida que pase el tiempo se quede solo y vea morir a su familia, le deseo harta vida, no tan solo cinco años como lo hizo mi nieta".

Abuelo pide que ayuden en la investigación

Al cierre de sus dichos, Enrique Ulloa solicitó que se preste toda la colaboración a la Policía de Investigaciones (PDI) para dar con el culpable de la muerte de Tamara.

"Le pido a la comunidad, a particulares y empresa de sector que sí tienen registros los entreguen a la PDI para que puedan localizarlo pronto para esclarecer lo que pasó", sentenció.

