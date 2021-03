Desde las 9 de la mañana de este viernes, la empresa de servicio de telefonía e Internet, Movistar Chile, registra problemas en su sistema, según reportan sus clientes en redes sociales.

El problema radica, según los usuarios, en su flujo de Internet en Fibra Óptica. Lo afectados también indican que presentan inconvenientes con la telefonía móvil de la empresa.

La situación fue alertada por los usuarios en redes sociales que apuntan que WhatsApp y Twitter sí funcionan, pero no pueden acceder a correos o sitios web en general.

Movistar por ahora no se ha referido a lo sucedido en sus zonas de contacto, mientras se espera una solución al problema.

Que está pasando con @MovistarChile me dice que mi celular no está autorizado a recibir internet, cuando nunca había pasado, estoy ocupando los datos, pero me quedan pocos, por favor #Movistar arreglen la situación, somos muchos con el problema de red