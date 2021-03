La madre de Tomás Bravo, el pequeño cuyo cuerpo apareció el pasado viernes 26 de febrero en la región del Biobío, habló con la prensa en las afueras de su casa, tras conocerse que el tío abuelo del menor, Jorge Escobar, quedó en libertad.

La mujer, en horas de la noche, dejó su hogar y entregó una declaración a la prensa apostada en el lugar y también a la gente que estaba ahí, ya que desde la desaparición del niño se le han hecho diversos homenajes.

¿Qué dijo?

“Quiero dar las gracias, porque la gente viene hasta acá de todas partes de Chile. Vienen con sus hijos y acá hace frio. Me alientan para protestar por mi hijo y por pedir que se haga justicia”, dijo.

Añadió que “se tiene que hacer justicia por mi hijo y por todos los niños vulnerados. A toda esta gente le doy gracias de corazón... Gracias por ser mi fortaleza”.

Críticas a Fiscal

En el lugar, no solo la gente escuchó con atención a Estefanía Gutiérrez, sino que muchos asistentes apuntaron a la figura del Fiscal José Ortiz.

“Estamos en un caso importante y él no ha hecho nada. No podemos hacerle la pega. Los casos siempre quedan guardados en carpetas, porque la justicia es para los ricos, no para los pobres”, dijo una mujer, mientras que otra expuso que “él quería quedar con héroe y no es así. Queremos que lo saquen y pongan un fiscal que no sea de la región”.

