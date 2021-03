¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó este miércoles, cuando se cumple un año desde la detección del primer caso de coronavirus en el país, destacó el proceso de vacunación y llamó a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias.

¿Qué dijo Paris?

"La vacuna es muy buena, las vacunas que hemos comprado son muy buenas, pero eso no protege a toda la población, yo creo que tenemos que seguir con las medidas estrictas", resaltó el secretario de Estado al hacer un balance del manejo de la pandemia en el país.

"No hay que bajar los brazos. La pandemia no se ha ido. Sigue y no vamos a tener efecto de rebaño hasta junio, o pasado el 30 de junio, así que hay que seguir cuidándose".

"Obviamente que si no hay un cuidado por el manejo del virus, si no se respetan las normas, el toque de queda, los aforos, vamos a tener más casos", aseveró.

Junto con recordar que este miércoles se reportaron 3.050 contagios nuevos y 20 personas fallecidas, planteó que “sabemos que esto no va a tener un cambio rápido, porque la positividad de la PCR ha ido aumentando levemente, el R en la Región Metropolitana ha ido aumentando”.

"No podemos hablar de normalidad"

"No podemos hablar de normalidad ni podemos dejar de mantener las medidas sanitarias más estrictas para contrarrestar la diseminación del virus", resaltó.

