A partir de las 08:30 horas de este miércoles 3 de marzo será la formalización del exdiputado Hugo Gutiérrez, acusado de cometer los delitos de amenazas en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública.

Tales ilícitos ocurrieron el pasado 8 de agosto, cuando el otrora parlamentario se opuso a una fiscalización que estaba realizando personal de la Armada durante la cuarentena por coronavirus que se había decretado en la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá.

Esta audiencia ocurrirá más de dos meses después de la fecha original. En un principio, estaba prevista para el 14 de diciembre de 2020, pero fue aplazada porque no fue posible notificar a Gutiérrez sobre esta cita. Lo insólito es que podría ser postergada por segunda vez, ya que nuevamente no se ha podido contactar con él.

Una novedad de este segundo proceso es que Gutiérrez, hoy postulante a un escaño para la Convención Constituyente, ya no goza del fuero parlamentario que tenía en la cita del 14 de febrero.

La Fiscalía ha entregado cinco direcciones de los domicilios del excongresista, ubicados tanto en Iquique como en Valparaíso, y aún así el Poder Judicial no logra notificarle su citación a esta nueva audiencia. Por lo mismo, el fiscal Eduardo Ríos manifestó su "extrañeza".

"Conoceremos por qué el tribunal no pudo notificar al exdiputado; sin embargo, entendemos que esta es una formalidad, ya que si bien es necesario, no podemos desconocer que el imputado está totalmente al tanto de la investigación y la audiencia. Si él tuviera interés en presentarse así lo haría", señaló según El Mercurio.

Pese a los dichos del persecutor, el otrora diputado manifestó en su cuenta de Twitter que hace pocos días se enteró de su formalización.

Recién me entero que mañana me formalizan por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada.

Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué https://t.co/E0gdXvecTB