¿Qué pasó?

Durante las últimas horas ha circulado un video por redes sociales en donde se aprecia al diputado Hugo Gutiérrez (PC) aparentemente evitando una fiscalización por parte de efectivos de la Armada en el contexto de la pandemia de coronavirus.

"Evitar" fiscalización

Según el registro, miembros de la Armada que realizaban una fiscalización en la ciudad de Iquique solicitan sus documentos al diputado, ante lo cual éste se negaría aludiendo su cargo como "autoridad de la República".

Tras esto el diputado dice que entre las razonas entre las que no puede ser controlado se encuentran su fuero parlamentario. "Yo tengo que denunciar a quienes me controlan", "Cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla", o "Yo soy más autoridad que usted", son algunas de las frases que dice el Gutiérrez en el video.

Diputado de la República sostiene que no puede ser controlado por funcionario de orden público por ser "autoridad". Autor: Hugo Gutiérrez Gálvez. pic.twitter.com/O7zFjikiSx — Emiliano (@emiIianog) August 9, 2020

¿Qué dijo el diputado?

Ante el video, el diputado por el distrito N°2 de la región de Tarapacá utilizó su cuenta de Twitter pidiendo que se de cuenta de cómo se desarrolló toda la situación, ya que el registro solo reflejaría una parte de la fiscalización.

"Luego de estar frente al cuartel del ejército (que según la derecha supuestamente quemé) y tomar una fotografía, un vehículo de la marina se cruzó en mi camino intespectivamente cual 'abordazo'", dijo Gutiérrez.

Si Kast y la Marina filtran un video, los invito a que lo muestren completo. Luego de estar frente al cuartel del ejército (que según la derecha supuestamente quemé) y tomar una fotografía, un vehículo de la marina se cruzó en mi camino intespectivamente cual "abordazo". — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) August 9, 2020

"Al reconocerme, y ya que previamente comienzan a tratar prepotentemente e insultar a mi familia que me acompañaba, comienzan a grabar de manera oculta. ¿Que captaron? Que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que les indigna", agregó el diputado del Partido Comunista.