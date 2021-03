¿Qué pasó?

Luego de la formalización del único imputado por la muerte de Tomás Bravo, Jorge Escobar, el padre del menor llegó al Servicio Médico Legal, lugar donde aún se encuentra el cuerpo del menor.

Moisés Bravo calificó como "absurda" la decisión del tribunal de rechazar la prisión preventiva para el tío abuelo del niño, que de todos modos permanecerá detenido hasta que se resuelva un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

¿Qué dijo el padre de Tomás?

"Me parece absurdo que la jueza no se haya convencido en que estamos ante la presencia de un delito. Creo que las pruebas que hoy tenemos las comprueban en demasía", sostuvo el padre de Tomás.

"Es contrario a la lógica pensar que mi hijo murió a causas naturales y además haya puesto su ropita en la forma en que fue encontrado", agregó.

Además, manifestó que: "No me cabe en la cabeza, no me cabe duda que esto no fue algo natural, hay participación de terceros por las pruebas que se han dado a demostrar, pero negar la participación y decir que fue una muerte natural, la verdad es que me parece absurdo".

Rechazo de prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la prisión preventiva para Escobar por considerar que en el informe de autopsia de Tomás no se encuentra acreditada la existencia de un homicidio ni indicios de participación del imputado.

Pese a esto, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, por lo que el imputado se mantendrá detenido hasta conocer el resultado de aquella apelación.

Además, se decretó un plazo de seis meses para continuar con la investigación.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa