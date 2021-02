En la jornada de este domingo, la abuela paterna de Tomás Bravo llegó hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, donde se encuentra el cuerpo del menor de tres años que fue hallado sin vida el pasado viernes.

En el recinto se están realizando las diligencias correspondientes para establecer con mayor claridad la causa de muerte del niño, mientras que la familia espera que las pericias concluyan para poder realizar el velorio y funeral del pequeño.

¿Qué dijo la abuela patena?

Tras acudir al SML, Elisea Salazar manifestó que: "Yo ahora estoy enfocada en que quiero justicia para Tomás, mucha justicia".

"Su cuerpo va a hablar la verdad y la justicia divina va a ser, pero aquí en la tierra también tenemos que hacer justicia", sostuvo.

"Que nunca más pase con los niños, que nunca más dejen a los niños, confiando en los tíos o en los abuelos, en los hermanos, primos, porque los niños no saben defenderse. Y, cuando el niño llora, es porque algo está pasando", señaló.

"Me voy con una tranquilidad muy grande, están trabajando profundamente para ver quién le hizo un daño tan grande a mi nieto, y en eso estoy tranquila y me puedo ir tranquila a mi pueblo y decir aquí hay justicia y no estamos desamparados, no estoy sola", agregó.

¿Cuándo será entregado el cuerpo?

Por su parte, el tío del niño aseguró que: "Queremos la verdad, caiga quien caiga. Duele mucho lo que estamos pasando".

"El servicio de Salud está haciendo lo humanamente posible. Nos atendieron muy bien y nos dieron todas las explicaciones que queríamos saber como familia", aseguró.

Además, precisó que: "Todavía no nos dan una fecha clara de cuándo nos van a entregar a Tomasito, para poder acompañarlo en su último viaje hacia su casa de Arauco. Una vez que ya se tomen todos los antecedentes, ahí nos van a avisar para poder velar a nuestro querido sobrino, hijo, nieto y familiar"

"Estamos ansiosos como familia obviamente por tener a Tomás, pero todavía no es el momento hasta que se aclaren todos los hechos correspondientes", afirmó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

