Elisa Martínez, abuela materna de Tomás Bravo y hermana del hasta ahora único imputado por la muerte del menor, Jorge Escobar, se refirió al caso que mantiene conmocionado al país.

En primer lugar, la mujer defendió al acusado, quien será formalizado el próximo martes 2 de marzo, señalando que “siempre ha dicho que es inocente y nosotros confiamos en él”.

En conversación con Chilevisión, Martínez sostuvo que “no tengo palabras para lo que ha sucedido. Son dos penas que tengo y espero primero que haya justicia por Tomasito, que eso es lo más importante en este minuto. Ya se encontró gracias a Dios, podemos tener la tranquilidad de que lo encontraron. No era en las condiciones que queríamos, pero ya se encontró su cuerpo y ahora queremos que se haga justicia".

Respecto a la situación en la que se encuentra su hermano, la mujer sostuvo que "es un dolor muy grande que él esté en este momento detenido, pero hasta que no se compruebe que él es culpable, él sigue siendo inocente".

"Me costaría creer algo así"

Sobre cuáles son los motivos para asegurar la inocencia del imputado, la abuela del menor fallecido sostuvo que "es mi hermano, porque he vivido siempre cerca de él, porque él me ha ayudado a criar a mis hijas, porque siempre ha tenido contacto con niños, con nosotros. Me costaría creer algo así. Claro que confío en él”.

“Está detenido, pero porque él fue el último que estuvo con el niño cuando desapareció. Entonces mientras no estén las pruebas concretas de que él fue el culpable, él es inocente. Yo espero que esto se aclare pronto y que se busque al culpable. Quien sea el culpable, tiene que pagar, pero con pruebas y que la justicia se encargue de eso”, agregó.

Madre de Tomás

En esta línea, la mujer fue consultada sobre cuál es la apreciación de su hija, Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás "ella no se había dado cuenta que se habían llevado a su tío, porque estaba en shock. En la noche le contamos y ella se preocupó y preguntó si habíamos hablado con él, cómo estaba. Nosotros tuvimos comunicación con él, pero más tarde”.

“Mi hija confía en su tata, le cree. Ella está mal en el sentido de que él lo dejó solito esos minutos, pero de ahí a que él le haya hecho algo, nosotros no podemos creerlo”, reveló.

Supuesta confesión

Además, la mujer descartó que su hermano haya confesado alguna responsabilidad en la muerte de su nieto, tal como trascendió durante la jornada de este viernes.

"El fiscal no nos ha confirmado nada. Hubo rumores que él había confesado y creo que fue el abogado de la familia paterna el que dijo ese rumor. Me vine a enterar hace muy poquito y por eso se armó toda esa confusión en la prensa", manifestó.

Tras esto, agregó que "hablé con una fiscal y le pregunté si eso era efectivo, y me dice que el mismo fiscal le dijo que eso era mentira, que no había confesado nada. Después hablé con el abogado de la Defensoría Penal que lo está defendiendo y me dijo lo mismo, que no había ninguna confesión de mi hermano, así que eso no es verdad".

Terceras personas

La abuela de Tomás también reveló lo que piensa respecto a qué le ocurrió a su nieto: "Deben haber terceras personas y quizás más de una, no sé cómo poder encontrarle explicación a lo que pasó, que es tan terrible. Imagínese a una guagua, que alguien le haya hecho daño, no tengo explicación".

“Tiene que ser alguien enfermo, o alguien con problemas graves. Es que no sé, por qué alguien nos hizo ese daño, para qué. Quisiera tener esas respuestas, quisiera saber luego qué fue lo que pasó y quiénes fueron o quién fue y por qué, porque no me cuadra nada”, sostuvo.

