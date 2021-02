El papá de Antonia Barra entregó nuevos antecedentes sobre la ubicación del teléfono de Martín Pradenas, algo que puede resultar clave en el juicio que se sigue tras la muerta de la mujer.

Alejandro Barra, en conversación con Meganoticias, dio detalles de lo que se ha vivido en las últimas horas.

¿Qué dijo?

“Es relevante lo del celular. A esta altura de la investigación, lo más importante de este equipo es determinar de parte de la defensa la acusación a la investigación. Tenemos la esperanza que la PDI pueda rescatar todo el material que está ahí, ya que el imputado seguramente debió borrar lo que tenía”, dijo para comenzar.

Agregó que “encontramos en otro celular y en su computador personal imágenes de pornografía y drogas, además de audios sobre cómo se refiere a las mujeres. Son importantes pruebas criminalísticas”.

Consultado por el nuevo teléfono, el que supuestamente había sido destruido por la mamá de Pradenas, expuso que “este equipo se encontró la semana pasada, pero recién ahora lo van a empezar a periciar”.

También explicó sobre cómo se supo de la existencia del aparato.

“Este es el teléfono inicial, de cuando cometió el delito y donde le hizo el llamado de amenaza a mi hija... La madre dijo que lo había hecho tira y lo mismo ratificó el imputado. Esto se logró por nuestra insistencia de encontrar vestigios del celular roto. La tecnología lo permite. Se encontró en manos de tercera persona, que no tiene ninguna relación con el imputado”, prosiguió.

“Esperamos encontrar audios, como por ejemplo frases ofensivas contra mujeres. La compra de drogas y muchas imágenes pornográficas. Todo eso demuestran la forma de vida del imputado y su grupo más cercano”, sentenció.

Finalmente, dijo enfático en sostener que hoy viernes la Corte Suprema no revisará ninguna medida cautelar de Martín Pradenas, ya que “anoche nos llegó un informe de los tribunales en donde el abogado querellante, Gaspar Calderón, se desiste de la alegación en la Corte, tras ampliar la investigación por 120 días... Simplemente no quiere confesar que ya no tiene nada que hacer”.

