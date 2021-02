¿Qué pasó?

Este martes la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Martín Pradenas y que pretendía revocar la medida cautelar de prisión preventiva que recae sobre él, por lo cual continuará en la cárcel.

¿Qué dice el falló?

La resolución de la Corte, afirma que no es posible vislumbrar que la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, quien decretó la medida cautelar, "haya afectado derechos fundamentales como es la igualdad ante la ley".

"Se trata de una circunstancia de fondo, que se debe debatir y determinar en la sede procesal pertinente, la procedencia o no de las medidas cautelares impuestas al amparado, su proporcionalidad, y la concurrencia o mantención de los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, cuestión que no es posible establecer a través de esta vía, por lo que no sabe sino desechar el recurso", agrega.

El caso de Antonia Barra y otras denuncias

Cabe señalar, que el imputado está acusado de violar a Antonia Barra, quien se quitó la vida en octubre de 2019 luego de confesar una presunta violación por parte de Pradenas ese mismo año en una cabaña de Pucón.

El caso de Antonia provocó que otras seis mujeres denunciaran al sujeto por delitos similares, por lo cual se encuentra formalizado por "abuso sexual reiterado" y "violación".

Fue en noviembre del año pasado que Pradenas fue reformalizado por el caso de una sexta víctima por un hecho que habría ocurrido en marzo de 2012.

Intentos anteriores de revocar la prisión preventiva

Esta no es la primera vez que la defensa de Pradenas solicita revertir la medida cautelar que recae sobre él desde el 24 de julio de 2020, ya que en enero pasado el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió mantenerlo en prisión preventiva.

Además, en agosto de 2020, la Corte Suprema ratificó esta medida cautelar al declarar como inadmisible el recurso de amparo presentado a su favor.

