¿Qué pasó?

El anuncio de que el Gobierno está evaluando la implementación de un "carnet verde", que permitiría mayores libertades de movilización para aquellos que están vacunados contra el coronavirus, no convence a los especialistas.

Lo mismo ocurre con la ciudadanía. Mientras algunas personas consideran que se trata de una buena iniciativa, otros se declaran como opositores.

Cabe consignar que el ministro de Salud, Enrique Paris, aclaró que dicho documento "no lo hemos pensado como una obligación, sino más bien como (una manera de) evitar tener que tomar PCR, tomar exámenes para que una persona pueda entrar a Chile o viajar".

¿Qué creen los especialistas?

Los expertos en salud creen que podría generar un efecto contradictorio y peligroso: "Si consideramos que las vacunas contra el covid producen una inmunidad parcial, no tiene mucho sentido estarle exigiendo a la gente que tenga su carnet, ya que si una persona que se haya vacunado y lo tenga puede que igual se contagie y transmita el virus", señala Aníbal Vivaceta, académico de la Universidad de Valparaíso.

"No parece ser una medida muy adecuada, porque puede ser un arma de doble filo y crear una falsa sensación de seguridad", complementa Rodrigo Carreño, urgenciólogo de la Clínica MEDS.

La opinión de la ciudadanía

Aquellos que están a favor declaran que "encuentro que estaría bueno, porque estaría más organizado. Es buena medida, no podemos confiar que por vacunarnos está todo bien".

Por el contrario, los opositores son drásticos con su posición: "No me parece para nada, porque se están vacunando por edad. Si un joven quiere ir al cine no va a poder ir", dijo una mujer. "Es como una dictadura, todo muy controlado, ya no hay para nada libertad", manifestó un hombre.

¿Cuáles serían los beneficios del carnet?

Algunos de los beneficios que podrían optar los más de tres millones de personas que se han vacunado contra el coronavirus en Chile son: asistir al cine, eventos deportivos y viajes, además de poder viajar.

Ver cobertura completa