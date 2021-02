¿Qué pasó?

La abuela materna de Tomás Bravo, Elisa Martínez, se refirió al octavo día de búsqueda del menor de 3 años, quien desapareció el pasado miércoles 17 de febrero en el sector rural de Caripilun, en la región del Biobío, mientras estaba con su tío abuelo en el cerro.

La mujer hizo un balance de cómo ha sido esta semana sin conocer resultados alentadores sobre el paradero de su nieto, agradeció las muestras de cariño por parte de algunos vecinos y también abordó las críticas que ha recibido su familia, que tras ser víctimas de amenazas hoy se encuentras bajo resguardo policial.

¿Qué dijo la mujer?

Elisa Martínez partió señalando que están esperanzados con encontrar pronto a Tomás, que no descansarán hasta lograrlo e insistió en la hipótesis de que el niño está con una persona: "Sabemos que volverá. Nosotros queremos creer que alguien lo tiene. Hago un llamado a que por favor lo entreguen, que no nos hagan sufrir más. Esto ya es terrible, es una pesadilla".

"Hemos colaborado, la familia está unida orando. Confiamos mucho en Dios y toda la información que nos llega se la damos a los investigadores. Pido a todos aquellos que saben algo que no tengan miedo de informarle a la PDI o a la Fiscalía. Todo sirve, nada se descarta", agregó.

Bajo resguardo policial

Tanto ella como la madre y el tío abuelo de Tomás han sido amenazados por algunos residentes del sector por su presunta responsabilidad en la desaparición del pequeño. Sin embargo, los investigadores no tienen a ningún detenido o imputado por este hecho.

Actualmente, su domicilio se encuentra bajo resguardo policial para proteger su seguridad: "La gente poco a poco comprenderá que nosotros no tenemos nada que ver. Ni siquiera nos hemos preocupado de eso, porque nuestro objetivo es encontrar a Tomasito. (Las amenazas) pasaron a segundo plano, no somos personas malas y no estamos relacionados con la desaparición".

"Toda la familia está mal, pero esperanzados. El tío abuelo está muy triste, esperando que aparezca luego", dijo sobre el hombre que fue la última persona en ver al niño.

Relación con la familia paterna de Tomás

Por último, la abuela habló sobre la polémica relación que tienen con la familia paterna del menor, con quienes han protagonizado un duro intercambio de palabras.

"Hemos tenido conversaciones con ellos. Dios quiera que eso se arregle, no queremos pelear con nadie. Estamos disponibles si quieren hablar con nosotros. No tenemos rabia con ellos", aseguró.

"La angustia genera reacciones, malas palabras. Quizás yo me expresé mal en algún momento y por eso pido disculpas. Fue la angustia de escuchar que dijeran algo. Pido disculpas si ofendí a alguien de la familia de Tomasito", sentenció.

Ver cobertura completa