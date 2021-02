El acalde y precandidato presidencial, Joaquín Lavín, se refirió en entrevista con el canal Mega Plus a la situación de violencia que se vive en la macrozona del sur del país, la cual se ha agudizado en las últimas semanas.

El edil dijo que se trata de un problema urgente y que la solución debe buscarse ahora y no esperar hasta un próximo gobierno, asegurando que es necesario "poner fin a la impunidad y también respeto al pueblo mapuche”.

“Son dos caras de una misma moneda. Una, se debe poner fin a la impunidad. Hace mucho tiempo que en La Araucanía no hay Estado de Derecho. Las víctimas están indefensas, las policías no están funcionando. Ha habido más de 400 atentados y no han pillado a nadie. Eso indica que hay algo mal”, comenzó explicando.

Añadió que “la violencia es la fiebre, pero hay una segunda cara de la moneda que se debe enfrentar, y que es sobre un nuevo trato con el pueblo mapuche que merece ser repetado, en su cosmovisión, en su cultura, en su lengua, en todo lo que eso significa y que no hemos hecho. No es solo el tema de la violencia, sino que son las dos cosas juntas”.

Sobre si hay un distanciamiento con el gobierno de Sebastián Piñera, sostuvo que “no es algo relevante. Esto va más allá de un gobierno. Es un problema de Estado. El problema viene de hace mucho tiempo y si uno lo deja y va creciendo y creciendo. Es lo que hemos visto en el último tiempo con la violencia”.

Lavín también sostuvo que en los hechos de violencia “actúan grupos terroristas, que van más allá de la causa mapuche y que no están dirigidos por ellos. Son organizaciones que quieren tomar territorios, apartar al Estado y lo quieren transformar en zonas de narcotráfico y robo de madera”.

Revisa la entrevista completa en el video.