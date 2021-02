¿Qué pasó?

En medio de búsqueda por la desaparición del menor de tres años Tomás Bravo, este lunes se unió al equipo de investigación el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz Jiménez, quien cuestionó la querella presentada por la Defensoría de la Niñez y no descartó ampliar el área de búsqueda, mientras que aclaró que se trabaja en cuatro líneas investigativas.

El fiscal detalló que este lunes se sumaron diferentes figuras a la indagatoria, para así contar con un equipo multidisciplinario y poder contar con resultados lo antes posible.

¿Qué dijo el fiscal?

"La verdad es que la Defensoría de la Niñez presentó una querella por una figura penal que es la sustracción de menores. Nosotros hasta el minuto estamos haciendo una investigación seria y detallada en todos los sentidos. No tenemos ninguna persona imputada y no tenemos claridad de ninguna comisión de un delito", sostuvo Ortiz.

"Desconozco los motivos y los fundamentos que tiene la Defensoría de la Niñez para calificar los hechos. Llama la atención, puesto que no cuenta con carpeta de investigación fiscal", agregó.

Además, recalcó que: "La Fiscalía es un organismo independiente y no dependemos de lo que pueda decir la defensora de la Niñez o de las querellas que pueda presentar ella o cualquier persona".

Fiscal José Ortiz / Agencia Uno

"La Fiscalía ha sido seria y consistente en la investigación. Hemos estado desde el día uno a cargo de la misma y en ese sentido los antecedentes han sido claros de que todavía estamos frente de una presunta desgracia y no tenemos ningún antecedente respecto a una comisión de un delito", destacó.

Trabajos de búsqueda

Ortiz señaló que: "El día de hoy (lunes) se conformó un equipo multidisciplinario de la Fiscalía, me incorporo yo al equipo de investigación que lleva la fiscal Molina".

"La Fiscalía Nacional está prestando apoyo inmediato con las diligencias que se requiera alguna intervención de ellos, y en ese sentido en la investigación se ha logrado recabar una cantidad de información importante. y es por eso que hemos sumado más gente a este equipo de trabajo, a fin de lograr los análisis de la información lo más pronto posible", explicó.

Al respecto, afirmó que las imágenes satelitales y térmicas tomadas en el sector "están arrojando algunos resultados". Mientras que las fotografías captadas por la FACh "se están trabajando, se están descargando y se está trabajando con funcionarios especiales de la Policía de Investigaciones".

"Se mantiene el radio de búsqueda de ocho kilómetros, pero no descartamos tener que ampliarlo conforme a los antecedentes", indicó.

Líneas investigativas

El fiscal Ortiz manifestó que: "Se están trabajando todas las líneas investigativas. Son tres con más fuerza y una cuarta, se están haciendo diligencias en todas y cada una de ellas, pero no puedo decir el contenido de las mismas a fin de resguardar la investigación".

"Hasta el momento estamos investigando una presunta desgracia. Son varias las líneas investigativas que se están trabajando paralelamente, se están agotando las investigaciones en cada una de ellas a fin de descartar o construir una figura penal", reiteró.

"No se descarta nada, no hay ninguna persona imputada, no hay detenidos. Se está investigando una presunta desgracia hasta el minuto, salvo que se encuentre algún antecedente, algún hallazgo o al menor", precisó.

