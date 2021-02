¿Qué pasó?

A tan solo días de la fecha pactada para la vuelta a clases presenciales del 2021 en nuestro país, fijado para el lunes 1 de marzo, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, abordó cómo será la modalidad, horarios y la forma para lograr la reapertura de los establecimientos en medio de la lucha al coronavirus.

En conversación con Meganoticias, la autoridad gubernamental comenzó aseverando que el plan retorno ya se activó, al manifestar que "hay un enorme consenso tanto en Chile como en el mundo, que es hacer todos los esfuerzos para recuperar de manera mixta, flexible, gradual y muy segura la presencialidad en el ámbito escolar".

Sobre las voces que se alzan en contra de la medida desde el Colegio de Profesores y municipios, el ministro sostuvo que "se instalan ciertos aires de conflicto que no son coincidentes de lo que ocurre en la práctica. Lo claro es que en marzo se inicia el año escolar".

"El retorno será voluntario para las familias"

Sobre la forma que se plantea la vuelta a clases 2021, el personero comenzó explicando que "en marzo se inicia el año escolar, pero eso no significa que ese día 3 millones y medio de alumnos estén en forma presencial".

Sobre esto último, agregó que "el retorno a la presencialidad, tal como lo plantean los colegios, tiene una lógica mixta, donde se combinan la presencialidad con la educación a distancia".

En cuanto al temor de las familias del retorno de los alumnos, el ministro insistió que "es una lógica gradual, flexible y en los primeros momentos es voluntario para las familias. Corresponde a los apoderados tomar la decisión si sus hijos van o no a la modalidad presencial, pero para ello es necesario que el colegio esté disponible".

¿Cuántos colegios pueden volver con sistema mixto?

Sobre este punto, el ministro Figueroa sostuvo enfático que "el 100 por ciento de los colegios en Chile pueden volver bajo sistema mixto. Cuando en diciembre del año pasado anunciamos que el año escolar inicia en marzo, les pedimos en ese mismo momento a todos los colegios que trabajaran en sus planes y había consenso en hacer ese plan".

Bajo este panorama, la autoridad agregó que "los 9.500 colegios que tenemos en Chile trabajaron en diciembre y enero en sus planes de funcionamiento y apuntan a una combinación presencial y distancia para cumplir con los protocolos sanitarios".

Elecciones y proceso de vacunación no afecta el retorno

Consultado si las próximas elecciones y el proceso de vacunación, donde los colegios actúan como zonas de inoculación, afectará el retorno a las aulas, Figueroa aseveró que "el proceso eleccionario no dificulta el proceso educativo, no es un obstáculo. No vamos a suspender todo marzo por una lección que es el 11 de abril".

Sobre los establecimientos que actúan como vacunatorios, expuso que "de los 9.500 recintos son tan solo 320 los utilizados como locales de vacunación y lo que haremos con el ministerio de salud es buscar alternativas para no interrumpir el proceso educativo. No es un obstáculo infranqueable".

Al cierre expuso que no se plantean retrasar para el 15 de abril el regreso a clases, al sentenciar que "eso perjudica a todos quienes están preparados y listos para comenzar sus actividades escolares. Iría en contra de la evidencia y lo que ocurre en el mundo en esta materia".

Ver cobertura completa