Tal como ocurrió con las iniciativas anteriores, los dos proyectos para realizar un tercer retiro del 10% de los fondos AFP se instalaron en el debate político y parlamentario ante la posibilidad que sea tramitado en el Congreso.

Entre los argumentos destacan los datos recientemente entregados por la Superintendencia de Pensiones, que consignó que entre el primer y segundo retiro, 2.888.805 personas quedaron sin saldo en sus cuentas de ahorro previsional obligatorio y, por tanto, no podrían acceder a un nuevo proceso.

Además, la consultora Ciedess prevé que la situación puede ser más crítica si se concreta este tercer retiro, pues la cifra podría llegar a 4,3 millones de personas, lo que significa que el 39.2% de los afiliados podrían dejar sus cuentas en cero.

A favor del proyecto

La diputada (FRVS) Alejandra Sepúlveda, una de las impulsoras del proyecto, sostuvo: "Recordemos que para el primer retiro se caía el mundo y que las complicaciones frente a esta situación eran innumerables".

"Sin embargo, hoy día cuando uno hace el análisis después del primer y segundo retiro todos los economistas nacionales e internacionales han dicho que la pandemia, como se ha llevado en Chile, y la microeconomía y la macroeconomía, han sido sustentadas con el primer y segundo retiro", agregó.

El diputado (RN) Jorge Durán, quien apoyó con su voto a las dos iniciativas anteriores, ahora no descartó apoyar dicha iniciativa una vez que se retome su discusión en el mes de marzo.

"Me parece bien que parlamentarios de distintas corrientes políticas estén presentando proyectos en relación a un eventual tercer retiro, sobre todo, si esta vez incluye a aquellos que por recibir una renta vitalicia no pudieron recibir dicho beneficio en las dos instancias anteriores", señaló el parlamentario.

Sin embargo, dijo que "no anticiparé cómo votaré determinados proyectos, porque hay que esperar en marzo cómo está la situación económica. Es decir, de qué manera el Estado de Chile, el Gobierno va a ir en ayuda de aquellas familias que lo están pasando mal".

Llaman a debatir

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se refirió a la posibilidad que una vez que concluya el receso del Congreso, se discuta la posibilidad de un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.

La senadora indicó que "si al final llega un proyecto de ley como se anuncian permanentemente, hay que debatirlo. Pero yo creo que no es el camino por dónde nosotros debemos enfrentar esta situación de incertidumbre económica, de crisis económica que estamos viviendo".

El diputado de Renovación Nacional (RN), Camilo Morán, emplazó al Gobierno a tener una estrategia para el eventual debate de un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.

"En esta discusión ya se aprendió que no hay que pegar portazos, pero esta vez, si vamos a tener el debate, hay que considerar todos los factores. Cuando en marzo se discuta la reforma a las pensiones, vamos a tener a casi 3 millones de personas con cero pesos en sus fondos", sostuvo.

Rechazan el proyecto

La senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, indicó que "Hablar de un tercer retiro, cuando hay más de 4 millones de familias que no tienen qué retirar, me parece un espejismo y una irresponsabilidad".

"La situación es tan compleja para hombres y mujeres en este país que instalar un tercer retiro, cuando tenemos personas que no tienen nada en sus cuentas, es vender una ilusión de una situación que no es tal", agregó Rincón.

El senador (PS) Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Trabajo, manifestó que la iniciativa “no es la solución” al problema económico derivado de la pandemia.

"Plantear un tercer retiro no creo que tenga viabilidad política, pero por otro lado, digamos las cosas como son, ya el Tribunal Constitucional ya dictó una posición en esta materia", dijo.

En tanto, el senador (UDI) Juan Antonio Coloma expresó: "Si le preguntan, las personas lo que quieren es mejorar sus cuentas individuales con su trabajo, no que le metan la mano al bolsillo, y ese es un dato que hace rato está arriba de la mesa, y parece que muchos no quieren constatarlo. Esta es la ecuación que se está buscando, tratemos de ayudar, no ponerle pelos a la sopa".

Todo sobre Retiro Fondos AFP

Ver cobertura completa