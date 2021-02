¿Qué pasó?

La Fiscalía regional de O'Higgins informó que quedó en libertad el adulto mayor que este viernes ingresó a la Municipalidad de Rancagua supuestamente armado, lo que provocó un operativo policial en el recinto.

El alcalde Eduardo Soto, quien sostuvo un encuentro con el hombre, afirmó "yo lo vi con una pistola, conversamos tranquilamente, pero a mí en ningún caso me amenazó".

En tanto, Carabineros evacuó el recinto por un presunto artefacto explosivo, sobre el cual el adulto mayor aseguró que se trataba de una bolsa de palos con un cable.

¿Qué dijo la Fiscalía?

"Atendidas las circunstancias del hecho registrado este mediodía en el municipio de Rancagua y considerando edad, salud de imputado y el interés de las víctimas, la Fiscalía dispone la libertad del imputado con espera de citación", afirmó el Ministerio Público.

¿Por qué ingresó a la Municipalidad?

En un video que registró el momento, el hombre se identificó como Ricardo y le contó al alcalde que su modo de actuar se debió a una medida desesperada para llamar la atención por los problemas de salud que lo aquejan hace 18 años.

Entre ellos se encontrarían un problema a la visión, a la próstata, envenenamiento por arsénico y complicaciones en el diafragma y pulmones.

Conversación

"Yo me intoxiqué, me envenené con arsénico. Nunca me ha visto un especialista", sostiene el hombre en la conversación con el alcalde.

"¿Usted trabaja en Codelco?", interviene el edil, a lo que responde: "Claro, y el Hospital de Rancagua no tiene toxicólogo, entonces me han tratado por otras cosas".

"Me operaron de la próstata, quedé igual. Me duele, me molesta. Me vuelven a operar y sigo igual. Sigo igual con problemas, todas las noches. 18 años enfermo, imagínese estar 18 años y todas las noches me molesta", agregó.

Además, detalló que: "Ya llevo como cinco o seis días que está el desprendimiento de retina, ya me estoy quedando ciego, tengo el diafragma malo, tengo el pulmón malo, no me funciona uno. Todo eso producto de un trabajo. La ley 16.744 (seguro de accidente del trabajo) nunca se aplicó".