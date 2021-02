¿Qué pasó?

La Unión Demócrata Independiente (UDI) informó este viernes que decidió expulsar del partido a Iván Roca, concejal que emitió polémicos dichos acerca de la detención de su hijo, quien quedó en prisión preventiva por el delito de violación a una menor de 12 años.

¿Qué dijo la UDI?

Por medio de un comunicado, la UDI consideró "totalmente inaceptables" las declaraciones de Roca, que fueron emitidas en redes sociales.

Declaración Pública: A raíz de las declaraciones emitidas en redes sociales por el concejal de Lota, Iván Roca, como directiva nacional declaramos lo siguiente: pic.twitter.com/I8qIgptU08 — UDI (@udipopular) February 12, 2021

"Si usted es padre de una mujer menor, enciérrela, aunque tenga el cuerpo de una joven mujer", "será sí o sí acusado de violación" y "si se deja llevar por la apariencia de una joven mujer, terminará irremediablemente procesado", fueron los dichos del parlamentario, que generaron una ola de críticas.

Incluso, desde la UDI se señaló que "hemos enviado, a través de nuestra vicepresidenta, Isabel Plá, los antecedentes del caso al Tribunal Supremo del partido, para que tomen las medidas pertinentes".

Solicitan retirar su candidatura a concejal

Además, se expuso que "enviamos un requerimiento al Servel para revisar las posibilidades legales de bajar la candidatura del concejal Iván Roca", quien busca ser reelegido en el cargo.

De no hacerse efectiva esta petición, la UDI aseguró que no apoyará al candidato, ya que "sus declaraciones no representan los principios fundacionales" del partido.

Dicho esto, el conglomerado estimó conveniente quitar de sus filas al candidato a concejal "a raíz de esta compleja situación".