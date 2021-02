El concejal de la UDI por Lota, Iván Roca, respondió a las críticas vertidas por autoridades y la opinión pública en general por sus polémicos dichos respecto a la detención de su hijo, quien el pasado domingo quedó en prisión preventiva por el delito de violación a una menor de 12 años.

"Si usted es padre de una mujer menor, enciérrela, aunque tenga el cuerpo de una joven mujer", "será sí o sí acusado de violación" y "si se deja llevar por la apariencia de una joven mujer, terminará irremediablemente procesado", fueron los dichos del parlamentario que encendieron la discusión.

En su defensa el edil aseguró que lo sacaron de contexto, que se sobre exageró y entregó un mensaje a la exministra de la Mujer, Isabel Plá, quien pidió llevarlo al Tribunal Supremo del partido.

"Me sacaron de contexto"

En entrevista con El Desconcierto, Roca aseguró: "lo que yo dije fue lo que sentenció el tribunal, no estoy inventando nada, la relación fue consensuada. Sobre el revuelo, se malentendió, hubo poca comprensión de lectura".

Agregó a que "jamás hablo de la niña menor de edad ni de mi hijo. No uso ningún nombre. Quizá puse una palabra de más. A lo mejor si no escribo ‘enciérrenla’, no hubiese pasado nada. Lo que digo yo es que a las niñas, aunque les digas que no salgan, van a salir igual, entonces enciérrenlas”.

Siguiendo con su arguemento, sostuvo que "me sacaron de contexto. Cuando se lee bien, lo que yo quiero hacer es entregar un mensaje a los padres, que a su hija 'cuídenla, edúquenla, guíenla', ese es el contenido del mensaje".

Consultado sobre su declaración más repudiada, alusiva a encerrar a menores de edad, aseguró que "las niñas ‘se botan a choras’, hacen lo que quieren y se escapan por las ventanas para salir sin permiso, por eso digo ahí que las encierren. Insisto, en ese contexto yo lo digo, no hay ninguna contradicción, el mensaje es a los padres".

"Fue una sobre exageración"

El concejal Iván Roca también arremetió contra grupos feministas y dichos de la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, que apuntaron a sus palabras.

Esperamos que el TS de @udipopular aplique las sanciones que correspondan al concejal Iván Roca por sus dichos responsabilizando a la mujeres, incluso menores de edad, de una agresión tan grave como es el abuso sexual. Así se lo he solicitado a @isabelpla vicepdta del partido. — Mónica Zalaquett S. (@monicazalaquett) February 9, 2021

"En Santiago no se entendió porque están con esta cosa de la protección a las mujeres. Estos grupos que se forman para defender a las mujeres le quitan el sentido, porque necesitan algo para seguir con su lucha. Eso es, buscan algo, una frase, una palabra en que uno se haya equivocado. Fue una sobre exageración a un consejo que le doy a los padres".

Además, el parlamentario de Lota las emprendió contra la exministra de la Mujer, Isabel Plá, quien solicitó pasarlo al Tribunal Supremo de la UDI.

He pedido pasar al TS de la UDI al concejal Iván Roca. Tiene una responsabilidad pública como autoridad y sus declaraciones son inaceptables: pretende convertir en víctima al hijo de 33 años, formalizado por violación, responsabilizando a la verdadera víctima, una niña de 12 años — Isabel Plá Jarufe (@isabelpla) February 9, 2021

"No tiene idea de lo que pasa. Ella vive en Santiago. Me da exactamente lo mismo que me pasen al Tribunal Supremo de la UDI, porque yo estoy entregando un mensaje que no se entendió por una coma, una palabra”, declaró.

"La tentación es más grande"

Pese a la controversia, el concejal UDI insistió en que son las menores de edad quienes deben cuidarse.

"Deben entender las niñas que, si hacen cosas de adultos, van a perjudicar a un joven. Esa frase deberían destacar las feministas. Pero la triste realidad es que el único que paga el pecado, entre comillas, es el hombre, él es el que se va preso", argumentó.

Sobre el mismo ítem, reseñó que "la tentación es más grande, porque a las niñas lamentablemente uno a veces pregunta ¿qué edad tiene tu niña? ‘No, tiene 14’ te responden y uno la ve más grande. Pero eso no da motivo para meterse con esa niña tampoco, pero usted sabe que el hombre es hombre y cuando no tiene conciencia de lo que está haciendo, lo van a meter preso por violación".

Además, expuso que "no es posible que una menor de edad ande con un adulto y los padres digan que no sabían. Entonces, lo más fácil es demandemos porque es un mayor. Pero ¿qué hicieron ellos para controlar la situación cuando se dieron cuenta que su hija no estaba cumpliendo con los horarios para llegar a su casa?".