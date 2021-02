¿Qué pasó?

En la jornada de este viernes se realizó un operativo policial, luego de que un adulto mayor ingresara a la Municipalidad de Rancagua supuestamente armado.

El alcalde Eduardo Soto, quien sostuvo un encuentro con el hombre, afirmó "yo lo vi con una pistola, conversamos tranquilamente, pero a mí en ningún caso me amenazó".

En tanto, Carabineros evacuó el recinto por un presunto artefacto explosivo, sobre el cual el adulto mayor aseguró que se trataba de una bolsa de palos con un cable.

¿Por qué ingresó a la Municipalidad?

En un video que registró el momento, el hombre se identificó como Ricardo y le contó al alcalde que su modo de actuar se debió a una medida desesperada para llamar la atención por los problemas de salud que lo aquejan hace 18 años.

Entre ellos se encontrarían un problema a la visión, a la próstata, envenenamiento por arsénico y complicaciones en el diafragma y pulmones.

La conversación

Al inicio del registro se ve al alcalde y a Ricardo sentados en una mesa sosteniendo una conversación, que también es presenciada por personal policial que está dentro de la sala. Se escucha al edil Soto decir: "Nosotros trabajamos con la Fundación Andes, que son especialistas, y el Instituto de Prevención de la Ceguera de Santiago, yo prefiero que vaya ahí".

El adulto mayor lo interrumpe y afirma: "Yo me intoxiqué, me envenené con arsénico. Nunca me ha visto un especialista".

"¿Usted trabaja en Codelco?", interviene el edil, a lo que el hombre responde: "Claro, y el Hospital de Rancagua no tiene toxicólogo, entonces me han tratado por otras cosas".

"Me operaron de la próstata, quedé igual. Me duele, me molesta. Me vuelven a operar y sigo igual. Sigo igual con problemas, todas las noches. 18 años enfermo, imagínese estar 18 años y todas las noches me molesta", agregó.

Supuesto artefacto explosivo

"Mire, ahora me pueden llevar hasta preso, mire", indica Ricardo levantándose el chaleco que llevaba puesto y dejando de ver una bolsa transparente amarrada a su cuerpo, que en su interior tiene objetos alargados y un cable, similar a la apariencia de un artefacto explosivo.

"Son de palo, porque la idea mía era llamar la atención. Ojalá que me llevaran preso para que se diera a conocer, porque yo estoy muy enfermo", manifiesta.

Ante esto, el alcalde le señala: "Eso sáqueselo, usted es una persona de edad. ¿Cómo va a andar así? Yo pensé que andaba con cuchuflí".

Por su parte, personal de Carabineros se acerca a Ricardo para retirarle la bolsa y un uniformado le expresa: "Nosotros lo entendemos, el alcalde igual lo entiende".

Problemas de salud

Luego Soto le pregunta al adulto mayor: "¿El lunes a usted lo van a operar o va a ver al médico?". A lo cual Ricardo le responde: "Me van a operar, pero no sé qué día porque voy a llegar allá y me van a examinar nuevamente".

"Ya llevo como cinco o seis días que está el desprendimiento de retina, ya me estoy quedando ciego, tengo el diafragma malo, tengo el pulmón malo, no me funciona uno. Todo eso producto de un trabajo. La ley 16.744 (seguro de accidente del trabajo) nunca se aplicó", sostiene.

Evacuación

Finalmente, el edil le consulta a los funcionarios policiales si tienen que realizar algún procedimiento, a lo que los uniformados le señalan que tendrán que hacer un protocolo por precaución, pese a que el adulto mayor afirmara que realmente no portaba ningún aparato explosivo y que se trataba de una bolsa con palos.

"Tiene que estar tranquilo porque el señor alcalde le va a dar la mejor solución a su problema y nosotros igual", le dice un efectivo a Ricardo.

Tras esto, Eduardo Soto le asegura: "Nosotros lo vamos a ver y lo vamos a apoyar para que lo vean en Santiago en el Instituto de Prevención de la Ceguera o en la Fundación Andes, que son especialistas en el tema, y de acuerdo a eso veremos cómo lo vamos a ayudar".

"¿Y el pulmón y lo otro del arsénico?", pregunta el hombre. "Por eso, usted me está planteando problemas de su vida laboral que tuvo hace muchos años", indica el edil.

Al final del video, se puede ver cómo se procede a la evacuación de la Municipalidad.