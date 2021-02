En 2015, un violento aluvión azotó a Chañaral, en la región de Atacama. El agua inundó las calles de la zona, derribó postes y dejó a un gran número de familias damnificadas. Entre ellas estaba el grupo de Delia Vera, quien sufrió una pérdida irreparable.

"Todo empezó la noche anterior, estábamos contentos porque llovía en Chañaral, algo que no es frecuente", recuerda la mujer. Pero todo cambió en cuestión de horas, el agua y el barro bajaban por el centro de la comuna. Con su marido llegaron hasta el negocio para intentar salvar su sustento económico.

"Pasaban los bomberos y funcionarios municipales anunciando que se venía algo grande. Nos quedamos hasta el último, pero llegó un momento en que no podíamos hacer nada", agrega. Esposa y marido se subieron a un furgón, pero solo avanzaron algunos metros. El aluvión los embistió, quedando atrapados. La única posibilidad que les quedó fue subirse al techo del vehículo.

"En un instante de desesperación, Guillermo se subió a un sillón que iba flotando, pensando que podía ser rescatado en la carretera. Me quedé ahí por hartas horas hasta que me salvé al subir a un árbol", complementa. Un grupo de vecinos vio cómo el agua arrastraba al hombre, pero no pudieron ayudarlo pese a los intentos.

Finalmente, cuatro días después de la tragedia que dejó bajo el lodo a Chañaral, el cuerpo de su pareja, Guillermo Sepúlveda, fue encontrado sin vida. Murió a raíz de una catástrofe que no fue advertida.

El momento en que vecinos intentan ayudar a Guillermo.

Red de monitoreo no está 100% operativa

En 2019, el diputado Renzo Trisotti ofició al Ministerio de Defensa para conocer el estado del funcionamiento y operatividad de la red meteorológica nacional. La máxima autoridad de la Dirección de Aeronáutica Civil respondió sosteniendo que la red cuenta con 201 estaciones, incluyendo las que funcionan de manera automatizada y que todas están 100% operativas.

Sin embargo, un año después, un sencillo ejercicio en la web oficial de los mismos organismos indican que varias estaciones no están emitiendo información. De los 111 puntos meteorológicos que deberían entregar datos en línea, 31 están atrasados.

De hecho, 19 no registran información hace más de cien días. Otras 6 estaciones en el país no emiten datos hace más de un año. Desde la Dirección Meteorológica explican que no han podido darles mantenimiento a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus.

Ausencia de monitoreo en la Cordillera

Este mismo organismo dispone de otra redes que sí están completamente operativas. No obstante, donde no hay ninguna estación de monitoreo es en la Cordillera, el origen del aluvión.

"Tenemos muy poco conocimiento sobre lo que ocurre meteorológicamente en la Cordillera. Si queremos pronosticar aluviones y crecidas, entonces tenemos que ir a medir", señala Christian Oberli, académico de la PUC. Por lo mismo, un grupo de científicos chilenos instaló en 2015 una inédita red de pronóstico de aluviones en la quebrada de Ramón.

El proyecto estaba listo para ser utilizado por las autoridades. Lamentablemente, ninguna institución quiso seguir operando esta red de monitoreo y hoy se encuentra siendo desmantelado.

Aluviones sí se pueden pronosticar

A diferencia de los terremotos, los aluviones sí se pueden predecir. Si bien la bajada del agua no se puede detener, se puede advertir a tiempo, evacuar, proteger bienes esenciales, tener un par de días de anticipación y coordinar una respuesta que permita salvar vidas.

El aluvión de Chañaral en 2015.