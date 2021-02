¿Qué pasó?

Lo que era una íntima celebración de Año Nuevo se convirtió en una tragedia que una familia jamás olvidará. Los fuegos artificiales iluminaban la noche del 1 de enero de 2020 y los Morales Riquelme se repartían abrazos en Valparaíso.

"Los fines de año lo pasábamos en familia. Él siempre se juntaba con nosotros y luego salía con sus amigos. Yo lo convencí que fuéramos a Valparaíso, planifiqué ese viaje", cuenta Teresa Riquelme, madre de Felipe Morales, quien nunca supo que esa sería la última vez que vería a su hijo con vida.

El fatal atropello

Tras disfrutar de los fuegos artificiales, la familia regresaba a Santiago. Cuando el reloj marcaba las 12:50 horas de la madrugada de aquel primero de enero, la camioneta en la que se trasladaban sufre una falla mecánica que los obligó a frenar en medio de la Ruta 68.

En medio de la incertidumbre, Felipe tomó una determinación que marcó un antes y un después. Como la ayuda no llegaba, el joven decidió caminar hacia Santiago en busca de asistencia. Si bien se opusieron en un principio, la familia lo dejó ir, perdiéndolo de vista a los pocos metros.

El momento en que Felipe, de chaqueta azul, desciende de la camioneta para caminar hacia Santaigo.

Cuando Teresa y sus cercanos lograron llegar a Santiago, se percataron que él aún no estaba en la casa. De hecho, estuvo desaparecido durante 24 horas.

"Caminamos por toda la carretera. Un vehículo se nos acercó y nos ofreció ayuda, le dije que estaba buscando a mi hijo y me respondió que habían encontrado un cuerpo", recuerda la madre. Fue así cómo se enteraron que Felipe había sido mortalmente atropellado.

Chofer no prestó ayuda y huyó

"Felipe quedó con su cuerpo tremendamente lastimado... es terrible que una madre vea a su hijo en esas condiciones. Pero es más terrible aún que una persona que podría haberlo ayudado no lo hiciera", denuncia Fabiola Aliante, abogada de la Fundación 'Chile de pie'.

La pareja de Teresa, José Campos, cuestiona: "¿Qué le costaba haber parado? Por último hubiese llamado a Carabineros... siguió y no paró".

"Fue un imprudente conductor, nos frustró los sueños y los proyectos. Se llevaron la mitad de mi vida, Felipe era mi niño", lamenta la madre.

El vehículo involucrado en el atropello fue captado por cámaras de seguridad.

Familia inició su propia investigación

Con un duelo a cuesta, la familia inició su propia investigación y encontraron una pieza clave para abrir el caso: "Yo quería volver al lugar para entender qué había pasado. Cuando llegamos encontramos cosas esparcidas de Felipe, como sus calcetines, su reloj", relata Teresa.

Después de seis meses de diligencias, la famlia encontró el espejo retrovisor del vehículo involucrado, cuyo número de serie le permitió a Carabineros dar con el presunto conductor. Además, una camára de seguridad grabó al automóvil en dos momentos: uno sin daños y en otro con una abolladura en su tapabarros.

Conductor fue formalizado

La fiscal (s) Lida Escanilla detalló que "hasta el momento no ha sido posible establecer la existencia de un cuasidelito de homicidio, porque no se ha podido establecer si el accidente tuvo su origen en el actuar del conductor o del peatón".

"De todas formas, el chofer fue imputado por el delito de no prestar auxilio a la víctima del atropello, quedando con las medidas de arraigo y firma mensual", complementó.

"No ando buscando dinero, busco que se aplique la ley"

Por último, Teresa Riquelme sentencia: "Quiero que este hombre pague como corresponde. No ando buscando dinero, busco que se aplique la Ley Emilia. En estos momentos no me ha llegado nada y ha pasado un año. ¿Cuánto más tiene que seguir pasando?".