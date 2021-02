¿Qué pasó?

Luego de la detención y formalización de la madre de Melissa Chávez por el crimen de la niña de 12 años, que fue encontrada sin vida tras un incendio, la tía de la menor rompió el silencio.

Asegura que aún confía en su hermana, y que han recibido duras críticas por ello. Sin embargo, esperan que la justicia aclare todo lo ocurrido en torno al crimen de la menor.

¿Qué dijo?

"Ellos no se imaginan el dolor que nosotros estamos sintiendo, que cada día que nos levantamos tenemos que rearmarnos, buscar una mano, una mente, un corazón para poder seguir viviendo", contó Danissa Araya.

"Aquí se destruyó no solamente la vida de una niña, sino que la vida completa de nosotros, la vida de toda nuestra familia", agregó.

"No quiero hacer especulaciones"

Además, afirmó que en los últimos días ha recordado una y otra vez lo que conversó con su hermana antes que fuera detenida.

"Poder mirarnos, mirarnos los ojos, y ella diciéndome que todo era mentira, que no tenía nada que ver, que ella amaba a su gorda. Y me quedo con eso, quiero creer", sostuvo.

"Da pena porque hay gente que no nos conoce, porque yo no voy a la casa de otro a opinar. Nosotros buscamos la verdad, buscamos la justicia, sea cual sea la vamos a aceptar", aseguró.

Finalmente, manifestó que "sé que hay una verdad, que nosotros desconocemos, pero algo pasó. Yo no quiero hacer especulaciones, desde el primer momento no lo hemos hecho y no las voy a hacer tampoco".

Versión de la Fiscalía

En primera instancia la muerte de la menor había sido atribuida al incendio. Sin embargo, tras la indagatoria de la Policía de Investigaciones, se determinó que el origen del fuego fue intencional para encubrir el homicidio. Esta versión es respaldada por el Ministerio Público.

"Se encontraba adulterado voluntariamente por la acción de la propia imputada para destruir parte de la evidencia", indicó la fiscal adjunta Yocelyn Weisser.

Desde la organización feminista de Coquimbo, Andrea señaló que "estuve el primer día, hablé con la mamá de Melissa, ahí la conocí, escuché su relato y no le creo. Obviamente cada uno tiene sus versiones porque no puede ser que una mamá, que hayan pasado días y no tenga los ojos hinchados".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

