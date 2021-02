¿Qué pasó?

Un acalorado debate se desató entre vecinos de Las Condes, luego de que el pasado 15 de enero miembros de las Juventudes Comunistas y la Brigada Ramona Parra, pintaran un mural en honor a Víctor Jara en calle Piacenza.

Debate vecinal

Según reporta La Cuarta, el debate se dio a través de la aplicación de seguridad comunitaria SOSAFE, en donde una usuaria identificada como Patricia posteó el siguiente mensaje:

"Buenas tardes? Calle Martín A. Pinzón esq Piacenza, se pintó un graffiti en honor de Víctor Jara. OBVIAMENTE NO DEBE PERMITIRSE Y DESDE YA EXIJO BORRAR ESTO. INDIGNANTE COMO PATRULLAJE ES UNA BURLA".

"¿Y el problema es el grafiti o Víctor Jara?", contestó Javiera. "Me imagino que tu molestia es por ser un grafiti no porque sea de Víctor Jara, ¿no?", se sumó Cata. "¿Dónde está el graffiti para dejar un lindo ramo de flores en honor al gran Víctor Jara?", le dijo Claudia. "Está precioso el MURAL", añadió Gabrielle.

Por no todos estaban de acuerdo con la intervención artística. "Si no queremos destruir el sector, como en Plaza Italia o Dignidad, no hay que permitir rayados ni destrozos de ningún tipo. Hay que admitir que no quedó muy 'digna' esa plaza", dijo una usuaria identificada como Carolina.

Tras varios dimes y diretes la discusión estaba al rojo vivo, pero vecinos aclararon que el mural estaba autorizado.

"Si la persona dueña del muro lo autorizó, no le veo el problema, y de hecho no es un rayado (aunque en mi humilde opinión he visto mejores murales, pero no me meto en los gustos de las personas)", comentó Enrique.

"Es un mural autorizado. En memoria de Víctor Jara, quien fue vecino de la comuna, en esa misma calle. Respetan la propiedad privada y libertad de expresión solo cuando les conviene y les gusta? Mucha gente pasó a saludar a quienes pintaban felices y a plena luz del día, también fueron consultados por seguridad ciudadana y estaba todo en orden", dijo Tomás.

"De verdad es patético que alguien utilice esta plataforma para una pataleta", dijo por su parte Johanna.

"No sabía, Claudia, que Víctor Jara vivía en un lugar con privilegios", dijo Carolina irónicamente.

"Carolina, ese sector de la comuna, así como Colón Oriente, eran lugares de la clase trabajadora de la época. Que no conozca la historia de la comuna no es problema de nadie. Justamente esa es la idea del mural, reivindicar la memoria", agregó en otra intervención Tomás.

"Es broma todo esto por un graffiti o mural al cantautor Víctor Jara?", dijo finalmente otra usuaria.

Finalmente el debate acabó cuando desde SOSAFE llegara el siguiente mensaje: "Han denunciado mal uso en este reporte. Lamentamos la situación y vamos a revisar el caso. Esto podría llegar al bloqueo de cuentas de usuarios".

Mural autorizado

Ante la polémica vecinal, el propio Partido Comunista de Las Condes salió a aclarar que el mural contaba con las autorizaciones correspondientes.

"Ante las felicitaciones de muchos y el estupor de unos pocos... La alegre rebeldía de la @JotaLasCondes y BRPLasCondes, realizaron un bello y colorido mural (autorizado), en memoria de ese universo creativo, llamado #VíctorJara #VamosPorAnchoCamino", indicaron en Twitter.

Ante las felicitaciones de muchos y el estupor de unos pocos... 🤭

La alegre rebeldía de la @JotaLasCondes y BRPLasCondes, realizaron un bello y colorido mural (autorizado), en memoria de ese universo creativo, llamado #VíctorJara#VamosPorAnchoCamino



🌹🌺🎸🎶🎨🎭 pic.twitter.com/b1k4VdeRxm — Partido Comunista ☭ - Las Condes (@PcLasCondes) January 16, 2021

En el mural se puede leer la inscripción "En memoria de Víctor Jara, vecino de Piacenza", ya que en esa calle vivió el cantautor hasta antes de su asesinato.

Fue allí también donde su viuda, Joan Turner, recibió la noticia el día 18 de septiembre de 1973 de que Víctor Jara había sido encontrado muerto con más de cuarenta impactos de bala, tras haber estado desaparecido luego del golpe de Estado.