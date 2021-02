Este viernes, el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, se refirió al inicio del proceso de vacunación contra el coronavirus en la isla, en donde actualmente no se registran casos activos de la enfermedad.

En el marco de lo anterior, el jefe comunal realizó duras críticas hacia el Gobierno, principalmente hacia el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

"Ayer subimos las primeras dosis en el único vuelo que charteamos a la semana, se recibió ayer una caja con 1200 vacunas. Ahora, no son todas las vacunas que necesitamos", señaló Edmunds, en conversación con Megaplus.

Vacunas necesarias

Respecto a cuál es la cantidad requerida para llevar adelante el proceso, señaló que "se necesita a lo menos 16 mil, porque la población a vacunar es alrededor de ocho mil".

"Ayer recibimos, 1200, no sé por qué 1200. Y si es esa la aritmética a usar semana a semana, la isla estaría recién vacunándose para fines de julio de este año", manifestó la autoridad.

Relación con el Gobierno

Frente a la consulta de cómo es la relación con el Gobierno en este sentido, Edmunds sostuvo que "la parte fea del periplo por el Covid-19 en Rapa Nui es la cero comunicación con las autoridades competentes en este caso".

"Yo debo manifestar que he tenido una comunicación fluida con el Ministro de Salud, sin embargo, no es el ministro de Salud en el tema de transporte o el tema de la organización, es el ministro del Interior y ahí no ha habido ninguna comunicación, no ha querido hablar con nosotros", agregó.

"Un problema"

En esta línea, el edil profundizó respecto a sus consideraciones respecto al titular de Interior, Rodrigo Delgado, señalando que "él está diciendo en La Moneda y su gente de La Moneda dice que el alcalde de Rapa Nui es un problema".

"Aquí claramente Delgado dejó de ser alcalde y para mí, traicionó a los ediles de Chile porque al entrar a La Moneda se convirtió en un Piñera más", agregó.

Finalmente, el jefe comunal sostuvo que el Ministro "ya no es alcalde, porque un alcalde es alguien que nunca deja de hablar a su sociedad y a la comunidad. Yo tuve hartas esperanzas cuando fue nombrado, pensando que él iba a tener la misma experiencia como alcalde para con todos los ediles, sin embargo no ha tenido eso y no ha querido hablar con este alcalde".

Ver cobertura completa

Todo sobre Coronavirus en Chile