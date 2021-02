Una amplia polémica se desató en redes sociales producto de una campaña iniciada por una marca de ropa, que incluyó una frase en poleras por la que fueron intensamente cuestionados durante los últimos días.

Todo se inició en Twitter, donde el usuario Claudio Somorrostro detalló lo que encontró al recibir un pedido realizado a una tienda del retail nacional.

En concreto, la publicación se refería a una polera de la marca Get Out, en cuya etiqueta estampada se leía que había sido fabricada en Bangladesh, acompañada de la siguiente frase: "Me tienen atrapado en la fábrica de poleras, ayuda".

"La situación es gravísima", se lee en el tuit del usuario, el cual ha sido retuiteado por más de 3.500 cuentas.

"La situación es gravísima", se lee en el tuit del usuario, el cual ha sido retuiteado por más de 3.500 cuentas. El mensaje decía: "Hoy recibí una compra hecha en tiendas Paris, entre ellas una polera marca Get Out y me encuentro con este mensaje 'Me tienen atrapado en la fabrica de poleras ayuda'."

Cabe recordar que Bangladesh es un país asiático que ha sido ampliante cuestionado a nivel internacional por casos de explotación laboral, principalmente en la industria textil.

Versión de la empresa

Debido a las múltiples reacciones que generó la publicación, la propia marca responsable de la prenda salió al paso de las acusaciones y entregó su explicación de los hechos.

"Get Out es una marca nuestra. Confirmamos que esto fue parte de una campaña de nuestra parte, no asociada a Paris. No hay nadie atrapado. Entendemos que fue una mala decisión que corregiremos inmediatamente. Lamentamos cualquier preocupación al respecto", escribieron en un tuit.

En paralelo, desde la marca adjuntaron una imagen de otra prenda, señalando que "las poleras tienen variados mensajes con la intención de ser chistosos. No todos traen el mismo. Entendemos que el mensaje en cuestión no es gracioso fuera de ese contexto y no es un tema para reír, por lo cual ya fue retirado. Reiteramos las disculpas".

Comunicado

Un día después de lo ocurrido, la empresa se refirió nuevamente a lo sucedido, reiterando las disculpas y defendiéndose de acusaciones recibidas.

"El día de ayer un cliente, con toda razón, se preocupó por un mensaje en una de nuestras poleras, lamentamos desde ya la conmoción que esto causó, entendemos y agradecemos su preocupación y todos los mensajes, inclusos los que están en contra nuestra (y que están justificados) que hemos recibido en las últimas horas", señalaron. En esta línea, anunciaron que "el responsable directo ya no trabajará con nosotros".

El día de ayer un cliente, con toda razón, se preocupó por un mensaje en una de nuestras poleras, lamentamos desde ya la conmoción que esto causó, entendemos y agradecemos su preocupación y todos los mensajes, inclusos los que están en contra nuestra (y que están justificados) que hemos recibido en las últimas horas.

Tras hacer un repaso de la historia de la marca, destacando que es una PYME "realmente muy pequeña", los responsables apuntan a la inexistencia de un comité de creativos ni expertos en marketing.

"El mensaje que fue parte de un conjunto (ningún otro es tan tonto como este) nos pareció simpático en su momento y entendemos el error. Tampoco hay plata de papás millonarios, todo ha sido comprado con esfuerzo, cada máquina que hemos adquirido ha tenido mucho trabajo detrás", explican.

Finalmente, agregan que "como forma de enmendar esto, buscaremos alguna fundación relacionada con la trata de personas a la que podamos ayudar, dentro de lo posible. Nuevamente perdón".