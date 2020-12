Equipos de búsqueda se encuentran trabajando intensamente para dar con el paradero de Thiare Elgueda Acuña, joven de 19 años que desapareció hace un mes en Copiapó, hecho que mantiene preocupados a sus más cercanos.

El rastro de la mujer se perdió tras haber anunciado que viajaría a Caldera a reunirse con unos amigos, lo que provocó que se iniciara una extensa investigación, que ha movilizado tanto a Bomberos, como a personal de la PDI y miembros del Cuerpo de Socorro Andino de la ciudad.

Al momento de su desaparición, su propia familia fue la encargada de realizar la denuncia por presunta desgracia, lo que también activó una serie de diligencias paralelas por parte de la Fiscalía de Atacama.

#Copiapó: Búsqueda de Thiare Elgueda Acuña (19) continuó hoy en terreno, mientras la Fiscalía de #Atacama ordenó el desarrolló de diligencias paralelas. https://t.co/lxDxpUFGnX pic.twitter.com/q0F53wvSyt — Fiscalía Atacama (@FiscaliaAtacama) December 5, 2020

Búsqueda de la joven

El pasado 3 de diciembre, en una jornada de búsqueda, el fiscal regional, Alexis Rogat Lucero, entregó detalles sobre este hecho y las respectivas indagatorias.

"Durante todo este periodo se ha trabajado en la toma de declaraciones, recolección de medios de prueba audiovisual que ha sido analizada por personal especializado, además de peritajes a redes de celulares y otras diligencias que por ahora no es posible hacer públicas", informó.

Si bien los trabajos se han concentrado en Copiapó, también se han extendido a Caldera, Chañaral, San Pedro y algunas zonas del sector costero donde podría haber pistas sobre el paradero de Thiare.

Ayúdanos a encontrar a Thiare Alejandra Elgueda Acuña, extraviada en Sector Hacienda San Pedro, Comuna de Copiapó, Región de Atacama, el 02 de noviembre del 2020. Cualquier información es valiosa. Más detalles en: https://t.co/Yut9ODAqK0 pic.twitter.com/0pYfoKYqJh — PDI Chile (@PDI_CHILE) November 11, 2020

Llamado a la población

El 5 de diciembre un amplio grupo de rescatistas prosiguió con la búsqueda de la joven. En esa instancia, se realizó un llamado de ayuda a la población.

"Se les solicita a la comunidad de Copiapó y de San Pedro que ante cualquier antecedentes, no duden en contactar a la Policía de Investigaciones, estamos atentos a recibir cualquier información a fin de poder establecer el lugar exacto donde se encuentre Thiare", señaló el comisario Félix Vega de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Horas previas a su desaparición

En horas previas a su desaparición, la madre de Thiare la acompañó a un centro de estética, ahí fue cuando la misma joven le comentó sus planes.

"En la tarde me dijo: 'Mamá, voy a ir a Caldera, y voy a regresar mañana'", indicó Evelyn Acuña al matinal "Contigo en la Mañana", agregando que su idea era regalarle un televisor a una amiga que vive en esa localidad.

A las 21:00 horas Thiare, que estaba en la casa de una prima, solicitó un transporte vía aplicación para trasladarse al terminal de buses. Sin embargo, el auto no la esperó.

Ante la situación, pidió un segundo vehículo mediante aplicación. "(Su prima) Me dijo que la fue a buscar otro, pero ella no vio el auto, no vio la patente o el modelo", relató la madre de la joven.

