La Policía de Investigaciones se encuentra realizando pericias para determinar las causas en que Jocelyn Alarcón, de 39 años, murió mientras se realizaba una doble cirugía en una clínica de la comuna de Providencia.

Mientras la familia de la malograda mujer denuncia una serie de negligencias por parte del médico a cargo, desde la entidad aclararon que de momento el profesional solamente prestó declaración.

¿Qué dijo la PDI?

La inspectora Sagery Gómez de la Brigada de Homicidios de la PDI, sostuvo sobre la situación del médico que está “solo en calidad de testigo porque se le tomó declaración y faltan pericias respecto a la ficha clínica y causa de muerte. Una vez conocida esta información se podrán establecer las responsabilidades”.

Denuncian negligencia

Scarlet Sepúlveda, amiga de Jocelyn, apunta a las irregularidades del recinto: "Todo fue súper negligente, no le pidieron exámenes y el doctor ya tenía malas referencias. Ella confió y se operó, pero la clínica nunca supo lo que le pudo haber hecho mal".

En tanto, la abogada de la familia, Ángela Hormazábal, afirmó que “aquí hubo una clara negligencia médica del doctor y de la clínica. Esta persona murió porque el doctor no está inscrito en la Conacem (Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas), no está inscrito en el Colegio Médico y no puede operar acá en Chile (...), por lo tanto esta persona murió porque el médico cometió un grave error”.

Denunció también que la clínica “no tenía ningún tipo de elementos ni maquinaria especializada para hacer algún tipo de reanimación, tampoco llegó el SAMU y tampoco la derivaron a ningún recinto asistencial”.