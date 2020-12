¿Qué pasó?

Un lamentable ocurrió durante la tarde de este lunes, pues una mujer de 39 años falleció tras someterse a una cirugía plástica en una clínica ubicada en la comuna de Providencia.

La víctima fue identificada como Jocelyn Alarcón Espinoza, quien fue operada por un médico que no está autorizado para desarrollar este tipo de procedimientos quirúrgicos en Chile, según denuncia los cercanos de la mujer.

Específicamente, información preliminar indica que el presunto médico responsable no tenía el título de cirujano plástico. Estos hechos ya están siendo periciados por efectivos de la Policía de Investigaciones, quienes iniciaron un interrogatorio al propio médico y la dueña de la Clínica Edelweiss.

Cedida.- En la imagen, Jocelyn Alarcón Espinoza

Denuncian negligencia

Scarlet Sepúlveda, amiga de Jocelyn, apunta a las irregularidades del recinto: "Todo fue súper negligente, no le pidieron exámenes y el doctor ya tenía malas referencias. Ella confió y se operó, pero la clínica nunca supo lo que le pudo haber hecho mal".

Por su parte, la abogada Ángela Hormazábal manifiesta que "acá hubo una clara negligencia médica del doctor y de la clínica. Jocelyn murió porque el doctor no está escrito en la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas ni el Colegio Médico, él no puede operar en Chile".

En ese sentido, la letrada señala que el médico no tenía elementos ni maquinaria de reanimación y que no la derivaron a un recinto asistencial.

Versiones contrapuestas

La familia se enteró del fallecimiento en distintos horarios. Si bien la mujer falleció a las 15 horas de este lunes, los cercanos se enteraron dos horas después. Es más, a otros familiares le informaron que estaba en recuperación, siendo que Jocelyn ya había perdido la vida.

"No hay ningún tipo de comentario por parte de la clínica al respecto. Es irregular totalmente, arrendó el pabellón alguien que no podía operar y que no tenía la acreditación necesaria para poder realizar una cirugía plástica de esta magnitud", agregó Hormazábal.

Por último, la abogada anunció que tomarán acciones legales contra el médico presuntamente responsable y la clínica, la cual fue obligada por la Corte de Apelaciones a indemnizar por $10 millones a otra paciente cuya liposucción quedó mal.