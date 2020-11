Uno de los temas más controvertidos en el marco de la discusión del proyecto del Gobierno que permitirá acceder a un segundo retiro de fondos de pensiones de la AFP, son los impuestos asociados que afectarán a los afiliados que accedan al beneficio.

Esto porque la moción del Ejecutivo indica un gravamen al momento de solicitar estos dineros y que se cobrarán a todas aquellas personas que tengan un sueldo desde los 700 mil pesos.

Este ítem será abordado en la discusión prevista al proyecto para este lunes 30 de noviembre en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

"Una persona que gana 700 mil pesos no es un súper rico"

Al respecto, la diputada Gael Yeomans (Partido Convergencia Social), en conversación con Meganoticias Conecta apuntó a que buscan frenar un cobro de impuestos a los tramos más bajos de sueldos.

"Estamos preparando una indicación para llegar a un acuerdo en esta materia y gravar a los tramos más altos. Me parece que una persona que gana 700 mil pesos no es un súper rico y no corresponde que, frente a una pandemia, que es una situación excepcional, tenga que pagar. Acá se está retirando el fondo de pensiones, no por gusto, sino por necesidad y por falta de apoyo del Estado", declaró.

"Hoy estamos en condiciones de dar ese debate en la Comisión de Trabajo pensando que tenemos que votarlo en Sala el día jueves (3 de diciembre). Ya hemos conversado con los diputados para presentar una indicación para que el proyecto avance lo más rápido posible", agregó la parlamentaria.

Al debate se sumó el diputado Patricio Melero (UDI), quien afirmó que "es justo que paguen impuestos las rentas altas sobre dos millones y medio de pesos. En el primer proyecto de ley que se aprobó, nadie pago impuestos y miles de chilenos se beneficiaron y significaron un costo para el Estado. Una persona que retiraba 4,3 millones y los pasaba de la AFP a la APV, tenía un reembolso del Estado de un millón y medio de pesos. No es justo".

"Al Gobierno le parece de justicia social el impuesto"

Sobre la postura del Ejecutivo de mantener el gravamen a afiliados que retiren sus pensiones con sueldos desde los 700 mil pesos, Melero expuso que "los tramos que siguen de 700 mil pesos pagan muy poquito entre un 2 y 4,5 por ciento y al Gobierno le parece de justicia social que se pague el impuesto".

Además, criticó la postura de la oposición frente al tema, al reseñar que "me parece sorprendente que la izquierda que representa a Gael Yeomans, hoy día estén condonando impuestos cuando han sido los grandes promotores que haya un pago progresivo de impuestos, es decir, que los que ganan más paguen impuestos y ahora lo borran con el codo".

Ante el emplazamiento, la diputada sostuvo que "si estamos en un segundo retiro es porque la mayor cantidad de recursos para costear la crisis económica han venido de los dineros de las propias personas. De los 20 mil millones que se han gastado en esta materia, 16 mil millones vienen de los ahorros previsionales. ¿Cuál es el aporte del Estado? Hay ausencias del Estado frente a la pandemia, por eso hemos llegado a la discusión de los retiros".

¿Se frena un tercer retiro de los fondos AFP?

Ante la consulta sobre si el requerimiento del Gobierno de ir al Tribunal Constitucional ante el proyecto de la oposición frenará un tercer retiro, el diputado Melero sentenció que "el gran logro del Gobierno con su proyecto es frenar este abuso constitucional, en que sectores de la oposición han optado a una trampa constitucional por vía de un artículo transitorio para acceder a una reforma a la Constitución".

