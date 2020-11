¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado, Carabineros informó que Bárbara Correa Rivas, joven madre sobre quien se había presentado una denuncia como víctima de un presunto secuestro junto a sus dos hijas en la región de Los Ríos, apareció en buenas condiciones tras presentarse voluntariamente en una comisaría.

A través de su cuenta de Twitter, la policía de la región comunicó que “en la Subcomisaría de San José de la Mariquina se presentó la joven que había sido denunciada por su madre como secuestrada en Paillaco”.

“Según su testimonio, se habría ido voluntariamente”, se detalló sobre la situación de la mujer.

En la Subcomisaría de San José de la #Mariquina se presentó la joven que había sido denunciada por su madre como secuestrada en #Paillaco. Según su testimonio, se habría ido voluntariamente. pic.twitter.com/94nK2n8Ap7 — Carabineros Región de Los Ríos (@CarabLosRios) November 21, 2020

Testimonio de la mujer

Durante la noche, además, en redes sociales comenzó a circular un video en que la joven afirmaba que “en ningún momento me han secuestrado, yo me fui por mi propia cuenta y estamos bien con mis niñas aquí”.

“Por favor, que no se siga viralizando, porque yo me voy a acercar a la comisaría más cercana para declarar que a mí no me han secuestrado. Yo me fui por mi propia cuenta”, añadió Bárbara Correa.

El caso

La presunta desaparición de la joven de 23 años, junto a sus pequeñas hijas de 11 meses y de 1 año y 11 meses, ocurrió alrededor del mediodía del viernes cuando habría sido subida en contra de su voluntad a una camioneta que conducía su expareja.

La madre de Bárbara, Francy Rivas, difundió el hecho en redes sociales solicitando cooperación y, también, presentó una denuncia ante Carabineros, que originó que la Fiscalía ordenara realizar peritajes a la Policía de Investigaciones (PDI).

Episodios de maltrato

El padre de la joven, Robinson Correa, además, en la ocasión acusó del presunto secuestro a la expareja de su hija, con quien vivió diferentes episodios de violencia intrafamiliar.

"Convivieron y mi hija se embarazó de él. Pero este compadre como es malo, le sacaba las pastillas y se volvió a embarazar porque la violaba y mi hija ya no quería tener relaciones con él", contó el padre.

"Ellos no estaban juntos desde marzo. Yo las rescaté de la casa porque ella me llamó desde otro teléfono que la hermana del compadre la ayudó a conseguir", continuó.

"El 6 de marzo la fui a rescatar de donde vivía, y ahí el compadre hizo lo imposible para venir, pero yo lo atajo, más la justicia con la medida cautelar. Al final él se encontró perdido e hizo esto", agregó.

Además, señaló que a las hijas "las maltrataba, las mojaba con agua helada, les pegaba, las encerraba en la camioneta para que no lloraran. A mi hija también la dejaba encerrada, las golpeaba".