¿Qué pasó?

Los padres de Bárbara Correa Rivas, quien habría sido secuestrada por su expareja junto a su dos hijas en la región de Los Ríos, se refirieron a la relación que tenía la joven de 23 años con el presunto autor del delito, con quien mantuvo una relación de dos años.

Según relataron, el supuesto secuestrador la maltrataba tanto a ella como a sus hijas, por lo que el pasado mes de marzo el padre se la llevó a su casa e interpusieron una denuncia en los tribunales de familia y se decretó una orden de alejamiento. Desde entonces, el sujeto mantendría amenazada de muerte a toda la familia.

¿Qué dijo la madre?

Francy Rivas, la madre de la joven relató a Meganoticias que: "Venimos acá a Paillaco, con las niñas y ella, porque ella tenía una hora al dentista, y nosotros después teníamos que hacer un trámite. Entonces, hicimos el relevo para el cuidado de las niñas, y cuando llegó le dijimos que se quedara con las chicas y fuimos a hacer el trámite al banco".

"Me desocupé primero, me fui a la camioneta y no había nada. No me di cuenta que no estaban las sillas que van ancladas para transportar a las niñas", indicó.

Luego señaló que comenzó "a buscar información con los vecinos, con la gente que estaba alrededor, me dijeron que no vieron nada. De repente un señor que hace repartos a domicilio me dijo 'señora yo no quiero andar metido en problemas pero yo vi una camioneta, yo anoté los dos últimos dígitos de la patente'".

"Con eso nos fuimos a hacer la denuncia a Carabineros y yo sospeché inmediatamente que era él, porque él amenazaba a mi hija, a nosotros, a la familia", aseguró.

¿Qué dijo el padre?

"Convivieron y mi hija se embarazó de él. Pero este compadre como es malo, le sacaba las pastillas y se volvió a embarazar porque la violaba y mi hija ya no quería tener relaciones con él", contó el padre de Bárbara, Robinson Correa.

"Ellos no estaban juntos desde marzo. Yo las rescaté de la casa porque ella me llamó desde otro teléfono que la hermana del compadre la ayudó a conseguir", continuó.

"El 6 de marzo la fui a rescatar de donde vivía, y ahí el compadre hizo lo imposible para venir, pero yo lo atajo, más la justicia con la medida cautelar, al final él se encontró perdido e hizo esto", agregó.

Además, señaló que a las menores "las maltrataba, las mojaba con agua helada, les pegaba, las encerraba en la camioneta para que no lloraran. A mi hija también la dejaba encerrada, las golpeaba".

El caso

En la tarde de este viernes, Carabineros de la Subcomisaría de Paillaco recibió una denuncia que señalaba que la joven y las menores fueron subidas, en contra de la voluntad de la madre, a una camioneta que conducía la expareja de Bárbara, quien mantiene una medida cautelar de prohibición de acercarse a ella.

El hecho habría ocurrido en el sector El Salto de Los Lagos y activó una búsqueda de la camioneta donde se habría subido a la mujer.

La Fiscalía dio una orden de investigar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia, junto al Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI.

*Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.