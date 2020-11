¿Qué pasó?

El Ministerio del Interior presentó un recurso de nulidad por el fallo del Séptimo Tribunal Oral de Santiago, el cual absolvió a Daniel Morales y su sobrino menor de edad, por el delito de incendio a la estación de Metro Pedrero ocurrido el 18 de octubre de 2019, en el contexto del estallido social.

En la resolución se advierte que el principal argumento para absolver a los imputados fue decidir expulsar una de las pruebas, un video de 30 minutos en que se puede ver a los acusados realizando los hechos imputados, afirmando que "deviene en un serio problema de legalidad, coherencia y fe en lo que en ella se pretendió acreditar".

¿Qué dice el Gobierno?

El Ministerio del Interior considera que lo anterior es "improcedente", ya que "la discusión acerca de la licitud de tal medio probatorio, ya había tenido lugar, o la oportunidad procesal de abrirse, en los Tribunales de Garantía, que es el lugar natural donde deben plantearse esas discusiones".

"Si dicha prueba pasó los filtros procesales en los Tribunales de Garantía, no puede ser el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal quien vuelva a revivir una discusión que ya ha fenecido procesalmente", agrega.

Además, afirma que se confunden los términos "prueba ilícita (que infracciona o vulnera garantías fundamentales) con prueba ilegal o irregular (que no respeta las formas reglamentarias o legales)".

"En el proceso no ha habido prueba ilícita, sólo errores en las formas de las cadenas de custodia. No hay garantías fundamentales vulneradas, ya que la defensa pudo realizar su labor técnica de manera llana y efectiva; por lo mismo se considera que el tribunal infracciona su principal obligación: valorar toda la prueba, asunto que no ocurrió porque expulsó el video y toda la prueba derivada de este", sostiene.