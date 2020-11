Las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado, en conjunto, iniciaron el jueves el trámite del proyecto de ley de retiro de fondos previsionales presentado por el Gobierno, el cual tiene por objetivo frenar el avance de la iniciativa creada por diputados de oposición y que se discutirá en Sala el próximo miércoles 25 de noviembre.

En las condiciones en que fue presentado, es difícil que el proyecto del Ejecutivo prospere, principalmente a partir de las críticas que han recibido las limitaciones que impone, como el monto máximo a retirar, el reintegro obligatorio y el plazo que da a las AFP para cumplir con el pago.

Condiciones

Así lo han señalado varios parlamentarios de oposición y también los cinco senadores de Chile Vamos que habían confirmado su apoyo al proyecto despachado desde la Cámara: Iván Moreira (UDI), José Miguel Durana (UDI), David Sandoval (UDI), Juan Castro (RN) y Manuel José Ossandón (RN) condicionan su apoyo a la propuesta del Gobierno.

En general, varios de ellos coinciden en los puntos que se deberían corregir del texto, lo que se podría dar durante su trámite en las mencionadas comisiones.

José Miguel Durana

Este viernes, en conversación con Mega Plus Alerta, el senador Durana sostuvo la necesidad de que el mecanismo "no sea un autopréstamo y que por lo tanto las personas que voluntariamente puedan (retirar) vean la forma y cómo van a devolver este 10% y, en segundo lugar, que el pago sea para el mes de diciembre de este año. Si se generan esas dos condiciones, obviamente, yo finalmente estaría votando a favor del proyecto de Gobierno".

Iván Moreira

Moreira, por su parte, recalcó que coincide en los puntos expresados por Durana, aunque agrega su pretensión de que "se aumente a 150 UF, es decir, $4.350.000" .

"Nosotros apoyamos siempre y cuando llegue este segundo retiro del 10% en el mes de diciembre, porque entendemos que el Gobierno va a ir al Tribunal Costitucional por el otro proyecto y lo que nosotros no queremos es demorar un proceso legislativo", sostuvo el parlamentario.

David Sandoval

Por su parte, el también UDI David Sandoval manifestó que "valoramos que el Gobierno haya presentado proyecto sobre el particular. Sin embargo, se debe corregir que sea un autopréstamo, así como acotar plazos de retiro, dada urgencia que tiene el tema para las personas que más lo necesitan".

Manuel José Ossandón

El senador Ossandón, en tanto, señaló a Radio Futuro que la iniciativa del Gobierno "tiene un montón de murallitas o cortapisas que no me parecen, como por ejemplo, el reintegro obligatorio".

"Yo no estoy dispuesto a apoyar el proyecto del Gobierno en las condiciones que está. Si a ese proyecto se le mete tijera, o sea, se le sacan un montón de cosas que no me parecen y que sea un proyecto lo más parecido posible al que hoy se está viendo como reforma constitucional, me parece bien. Pero si hoy tuviera que votar cualquiera de los dos proyectos que están sobre la mesa, sin que los toquen, yo no estoy de acuerdo con el del Gobierno", sostuvo

Juan Castro

El senador Juan Castro (RN), en tanto, sostuvo que "el Presidente nos entrega este proyecto y no me parece muy bueno, hay varias indicaciones que me parece que hay que sacarlas, no sé qué va a determinar la comisión unida de Trabajo y Hacienda, quiero ver esa discusión y quiero ver qué proyecto llegará a la Sala".

