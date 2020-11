¿Qué pasó?

Este viernes el senador Carlos Montes (PS), criticó el proyecto de retiro del 10% de la AFP presentado por el Gobierno y que ya inició su tramitación en la Cámara Alta. A su juicio no responde a las necesidades de las personas.

¿Qué dijo?

Al respecto, señaló que “a mí no me gusta el proyecto del Gobierno, por la oportunidad, porque no fue construido más transparentemente y no responde con claridad a una necesidad”.

“Nuestros antecedentes indican que los apoyos anteriores no llegaron a muchas familias, ni a muchos sectores”, indicó además sobre las otras medidas de emergencia implementadas por el Ejecutivo en el marco de la pandemia.

En cuanto a la posibilidad de reintegrar los dineros, Montes manifestó que “habría que establecer una línea de acuerdo a distintas realidades. Hubiera sido mucho mejor todo esto con una política pública consistente”.

“Aquí es clave que nos muestran la visión que el Gobierno tiene de la realidad, porque parece considerar que no hay esta necesidad”, planteó y agregó que deberían demostrar "que las familias no tienen las necesidades que nosotros vemos con datos parciales".

Asimismo, dijo que "nos falta tener una visión de realidad mayor y haber desarrollado instrumentos para eso, pero el Gobierno creyó que bastaba con quedarse mirando lo que ocurría y a última hora salir con esto".

"El ministro (Ignacio Briones) nos dice, 'es que puede haber un retiro, dos retiros, tres retiros o cuatro', y eso es verdad, entonces más que constatar ese riesgo, se deberían construir instrumentos y respuestas ante la eventualidad de un rebrote, porque si eso pasa, estos temas van a estar de nuevo por delante", expuso.

Proyecto del Gobierno

El proyecto fija como retiro mínimo la cantidad equivalente a 35 Unidades de Fomento (UF) y máximo a 100 UF. Si el saldo acumulado es inferior a la cifra mínima, se autoriza el retiro de la totalidad de fondos.

Restricciones

La iniciativa del Gobierno limita el acceso al retiro de los fondos, indicando que las siguientes personas no podrán solicitarlo:

Personas que a la fecha de solicitar el retiro tengan cotizaciones previsionales declaradas en el mes inmediatamente anterior a la solicitud y cuyas remuneraciones sean iguales o superiores a 100 UF.

Las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad al artículo 38 bis de la Constitución Política de la República.

Para efectos de solicitar el retiro, el afiliado deberá presentar la solicitud ante la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente, debiendo suscribir una declaración jurada respecto de no encontrarse en alguna de las situaciones antes descritas, pudiendo en todo caso la Administradora verificar su veracidad.

Plazo para realizar el pago

La entrega de los fondos se realizará en dos parcialidades, la primera en un plazo de 60 días hábiles desde la fecha de presentación de solicitud y, el segundo, en un plazo de 10 días hábiles desde el primer pago.

Por otra parte, el documento del Ejecutivo constituye renta para todos los efectos legales.

Reintegro de los fondos

Se establece una regla de reintegro a través de una cotización adicional que deberá determinar la Superintendencia de Pensiones, realizando un estudio que determine la tasa de cotización adicional correspondiente considerando los parámetros de comportamiento del mercado laboral y el perfil de cada afiliado. Además, deberá determinar la temporalidad del reintegro.

Ver cobertura completa