¿Qué pasó?

Tras ser inhabilitado por el Servel para votar y ser candidato a la presidencia de la UDI, Pablo Longueira anunció que el renunciado ministro del Interior, Víctor Pérez, lo reemplazará para ser uno de los candidatos para asumir la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El exparlamentario optó por esta decisión, ya que enfrenta una acusación por cohecho y delitos tributarios en el marco del caso Soquimich (SQM) por lo que fue sancionado por el organismo.

El Servel inhabilitó su derecho a sufragio en las próximas primarias para gobernadores (29 de noviembre), por lo que tampoco podrá ser candidato a la presidencia de la UDI, ni ser parte de la Convención Constitucional.

“Víctor se lo merece y el equipo que lo acompañará también"

Bajo este panorama y a través de un comunicado enviado a los militantes del partido, Longueira anunció que el exministro del Interior, Víctor Pérez, tomará su puesto como candidato

En el texto, el exparlamentario indicó que fue víctima de “una oscura maniobra de última hora” con la que “se ha buscado impedir mi postulación a la presidencia de la UDI”.

Ante la situación, agregó que "esta mañana nos juntamos todos los miembros de mi directiva y acordamos solicitarle a Víctor Pérez que me reemplace. Me he reunido con él y con profunda alegría les puedo informar que ha aceptado".

En la misma línea, agregó que "Víctor se lo merece y el equipo que lo acompañará también. ¡Volveremos a Sorprender! La UDI no la destruyeron nuestros adversarios de izquierda cuando nos asesinaron a Simón y a Jaime, menos lo harán con esta oscura maniobra".