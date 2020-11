En horas de la mañana de este miércoles, un grupo de vendedores ambulantes llevaron adelante una manifestación en la comuna de Estación Central, en las cercanías del barrios Meiggs.

Según constató Meganoticias en el lugar, mediante la instalación de algunas barricadas, los manifestantes cortaron por momentos el tránsito, lo que produjo la llegada de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros para restablecer el paso de los vehículos.

ATENCIÓN (08:18) comerciantes ambulantes interrumpen Alameda al oriente, altura San Francisco de Borja. Hay barricadas y desórdenes en el lugar. Al minuto flujo es desviado por Nicasio Retamales. Opte alternativa #EstaciónCentral pic.twitter.com/L0aUSaWuC0 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 18, 2020

Se trata de una protesta contra la municipalidad de la comuna, puesto que los comerciantes solicitan permisos para trabajar vendiendo sus productos, especialmente considerando que se avecina el mes de diciembre, en el que la actividad comercial del barrio aumenta por la Navidad.

"Lo que nosotros pedimos es que nos dejen trabajar. Tenemos hijos, tenemos que pagar arriendo y no tenemos apoyo de nadie. No queremos que nos regalen nada, no hemos tenido bono, no hemos tenido ayuda de nadie, tenemos que buscarla. No pedimos que nos regalen, que nos den la autorización y que nos dejen trabajar", señalaba una vendedora de nacionalidad extranjera.

Enfrentamientos

En paralelo, este lunes se produjo un violento episiodio en el persa Estación Central, donde Carabineros fueron agredidos por comerciantes, en medio de un procedimiento policial.

Incluso, los comerciantes forcejearon con los uniformados e intentaron abrir el carro policial. En total fueron 120 segundos de un operativo que terminó con algunos carabineros retirándose de la zona y con solo un detenido.

Debido al ataque, durante la mañana de este martes Carabineros desplegó un equipo operativo para sacar a los vendedores del sector, no obstante, estos se instalaron en el bandejón central de Alameda.

Delincuencia desbordada en el persa

Episodios como este son cada vez más habitual en el sector. Los propios transeúntes y visitantes del barrio aseguran que la delincuencia que se ampara en estos sectores está desbordada.

"Es súper peligroso, porque una tiene que andar con seguridad. La mochila y el banano hay que tenerlo pendiente", señaló una mujer; mientras que un hombre agregó que "es peligroso andar con el celular en la mano. Hay que tener resguardado todo".

