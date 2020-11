¿Qué pasó?

Frente al avance del proyecto para un segundo retiro del 10% de los fondos AFP, que este martes continúa su debate en la comisión de Constitución del Senado, el Gobierno presentaría su propia iniciativa de extracción de parte de los fondos previsionales, aunque con algunas restricciones.

¿En qué consistiría el proyecto?

Si bien no hay confirmación de los detalles del proyecto del Ejecutivo, este sería más focalizado, similar a las indicaciones que habían presentado parlamentarios de Chile Vamos. Esto es:

Dirigido a personas cesantes o que hayan visto reducidos sus ingresos en al menos un 30%.

Que los montos extraídos sean objeto de impuesto para ciertos tramos de rentas.

Reacciones

En esa línea, el senador (RN) Manuel José Ossandón, señaló que “vamos a apoyar sí o sí el segundo retiro del 10%. Con ley o sin ley, pero la idea es que se haga bien, para la gente que lo necesita y para que esto no se transforme en una chacra, que cada cinco minutos a algún parlamentario se le ocurre hacer una reforma constitucional”.

En tanto el senador (UDI) Iván Moreira también reafirmó que votará a favor del proyecto y valoró la iniciativa que presentará el Gobierno.

“Yo valoro que el Gobierno vaya a presentar un proyecto de ley. Desconocemos en qué términos viene ese proyecto. Ya sea una reforma o un proyecto de ley voy a votar igual. Quizá el proyecto de ley del Gobierno pretende ordenar esto, lo que sí me parece que tiene que ser para todos, sin embargo, no me parece que algunas personas retiraran el primer 10% sin una necesidad imperiosa y se lo llevaran a su APV”, indicó.

Agregó que “el tema de los impuestos hay que verlo, a qué rentas se tiene que aplicar, pero esto tiene que ir sea como sea y no puede ser que este proyecto de ley vaya a demorar”.

“Si este proyecto se puede flexibilizar, si se puede acotar verdaderamente a los que más lo necesitan, que bien que así sea, pero a veces poder diferenciar es difícil”, planteó.

