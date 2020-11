¿Qué pasó?

Este martes el senador Iván Moreira (UDI), reafirmó que votará a favor del proyecto de segundo retiro del 10% y a la vez valoró la iniciativa que presentaría el Gobierno relacionada con la extracción de ahorros previsionales, de la cual aún se desconocen los detalles.

¿Qué dijo Moreira?

“Mi respuesta es definitiva: sí o sí yo voy a votar como venga el proyecto de retiro del 10%”, señaló el senador en Meganoticias Conecta.

Tras ser consultado por el proyecto de retiro del 10% que presentaría el Gobierno, Moreira dijo que “valoro que el Gobierno se haya involucrado, más vale tarde que nunca, pero podríamos habernos evitado muchos problemas si se hubiera involucrado en el primer 10% y no generar esta confrontación que hubo con el Gobierno, la oposición con el Gobierno y quienes votamos a favor del retiro del primer 10%, incluso hubo hasta amenazas de expulsión de los partidos”.

“Yo valoro que el Gobierno vaya a presentar un proyecto de ley. Desconocemos en qué términos viene ese proyecto. Ya sea una reforma o un proyecto de ley voy a votar igual. Quizá el proyecto de ley del Gobierno pretende ordenar esto, lo que sí me parece que tiene que ser para todos, sin embargo, no me parece que algunas personas retiraran el primer 10% sin una necesidad imperiosa y se lo llevaran a su APV”, sostuvo.

Retiro con impuestos

Sobre el gravar ciertos tramos del retiro, Moreira sostuvo que “el tema de los impuestos hay que verlo, a qué rentas se tiene que aplicar, pero esto tiene que ir sea como sea y no puede ser que este proyecto de ley vaya a demorar, porque nosotros tenemos un grado de compromiso de que este 10% se pague en el mes de diciembre”.

Asimismo, dijo que “van a ser dos proyectos paralelos. A mí me interesa que salga uno de los dos lo antes posible. Nosotros no podemos demorar esta necesidad”.

“Si este proyecto se puede flexibilizar, si se puede acotar verdaderamente a los que más lo necesitan, que bien que así sea, pero a veces poner diferencias es difícil”, planteó el senador.

Manifestó además, que “lo único que tiene que tener claro la clase media, porque este es el proyecto de la clase media, es que va a poder sacar su 10% y lo vamos a hacer rápido".

"Tenemos que ver que esto sea flexible, equitativo y que no se use con fines de inversión o ahorro, porque esto es para gente que lo necesita”, concluyó.

