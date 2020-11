¿Qué pasó?

La acusación constitucional contra el exministro del Interior Víctor Pérez sería rechazada en el Senado, luego de que parlamentarios de oposición anunciarán que votarán en contra del libelo.

Se trata de los senadores Felipe Harboe (PPD), Jaime Quintana (PPD) y Francisco Huenchumilla (DC). Considerando la ausencia de Alejandro Navarro, la acusación no contaría con los votos necesarios.

¿Qué dijo Huenchumilla?

Luego de que Huenchumilla manifestara su rechazo al libelo, se hizo inviable llegar a los votos necesarios para aprobar el texto acusatorio, hasta el momento.

"Este debate me produce un cierto dolor y una cierta violencia moral", sostuvo el parlamentario, manifestando que: "No comparto la tesis de los acusadores. Yo fui nombrado intendente en marzo del año 2014 y el conflicto de La Araucanía se trataba de la misma manera que tiene la tesis de los acusadores: se trataba el tema como un problema de orden público".

"¿Con qué moral yo hoy día podría sentar en el banquillo de los acusados a Víctor Pérez si yo y el ministro del Interior de mi coalición optaron por la misma metodología", reflexionó.

Además, cuestionó: "¿Quién es el responsable de la situación de Carabineros que haya llegado así hasta esta época? Todos nosotros, todos los que estamos en las coaliciones que han gobernado al país en los últimos 30 años".

"Me niego a colgar en la plaza pública"

"Yo me niego a colgar en la plaza Pública a un ministro del Interior que estuvo tres meses para que pague las culpas de la derecha, las culpas históricas de su clasismo, de su racismo y falta de entendimiento de la situación del pueblo mapuche", manifestó Huenchumilla.

"Me resisto a colgar en la plaza pública a Víctor Pérez por los pecados de la centroizquierda que no ha pedido perdón", agregó .

Asimismo, expresó: "Me resisto por la responsabilidad en Carabineros porque todos somos responsables. Entonces este debate, falso a mi juicio, hace que la gente no nos crea, que la clase política esté como esté porque no somos francos".