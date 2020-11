¿Qué pasó?

Durante este 2020 el mundo entero ha sufrido los estragos de la pandemia de coronavirus, por lo que la noticia de esta semana sobre el avance de la vacuna de Pfizer supondría una pronta inoculación contra el mortal virus.

Pero a pesar de vivir un 2020 confinados y alejados de nuestros seres queridos, las autoridades sanitarias están preocupados ante una encuesta de la Universidad del Desarrollo (UDD) que revela que cuatro de cada diez chilenos no se vacunaría contra el Covid-19.

Según los datos de la encuesta el 38,7% de las personas se quiere vacunar lo antes posible, el 21,6% lo haría solo si es obligatorio, mientras que el 20,2% dice que no se vacunará, y un 19,5% que no sabe.

"Los resultados preocupan, porque traducen que hay un porcentaje muy alto de la población que tienen una baja percepción del riesgo que significa esta enfermedad", dice el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

¿Por qué no vacunarse?

Chile es un país que tiene cultura de vacunas, en comparación a otros países. Año tras año, por ejemplo, los grupos de riesgos reciben una dosis contra la influenza. Por eso, este rechazo a la vacuna contra el coronavirus preocupa.

"La pregunta es: ¿Por qué no vacunarse?, ¿por qué hay un 20 y otro 21% que declara que lo va hacer si me obligan? Es algo que debemos indagar, ahora solo podemos conjeturar algunas respuestas", dice el decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán.

Según las personas el temor a que la vacuna no sea efectiva, o no tener confianza a qué contiene la vacuna son algunas de las razones para no vacunarse.

Prepararse para la vacunación

Una vez que la vacuna esté lista para ser distribuida a los grupos de riesgo, el Gobierno deberá preparar el terreno y disipar los temores que quedan reflejados en la encuesta.

"Parte del trabajo que tenemos que hacer en los meses que quedan es justamente informar adecuadamente a la población de las ventajas que tiene la vacunación, para prevenir justamente las consecuencias que puede tener el no implementar estas medidas", afirma el subsecretario Dougnac.

En el reporte diario del sábado se sumaron 39 fallecidos y 1.644 casos nuevos de Covid-19 en Chile. El freno definitivo podría llegar de la mano de una vacuna durante el primer trimestre de 2021.

