¿Qué pasó?

El senador José Durana (UDI) se manifestó abierto a votar a favor del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP, una medida que busca brindar apoyo financiero a las personas debido a la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus.

De esta manera, con el posible apoyo de Durana, se completarían los cinco votos de parlamentarios oficialistas que también se manifestaron a favor de la iniciativa durante la discusión del primer retiro.

En aquella ocasión, los senadores Iván Moreira (UDI), Juan Castro (RN), Manuel José Ossandón (RN), David Sandoval (UDI), además del mismo Durana, apoyaron el proyecto, una acción que ya anunciaron repetirán en este segundo retiro.

¿Qué dijo el senador?

“Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que sea universal, pero hoy día me estoy inclinando a votar a favor, básicamente por algo que me ha tocado con mucha fuerza y que muchos me dicen: lamentablemente este Chile que se está construyendo, el día de mañana puede expropiar los fondos de pensiones”, señaló Durana, según consigna Radio Cooperativa.

Pese a su posición favorable al segundo retiro, el senador precisó que “no corresponde que aquellas personas que no han tenido ningún problema económico hoy, finalmente, quieran hacer uso de este 10%”.

Los votos necesarios para aprobar el retiro

Así, con los cinco votos oficialistas se llegaría al total de sufragios necesarios para aprobar la iniciativa en la Sala del Senado, que este viernes comenzó 13 de noviembre comenzó su tramitación luego de que fuera aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados.

Esto se explica porque el proyecto necesita el voto favorable de 3/5 de los legisladores del Senado, correspondientes a 26 senadores, de los cuales 24 pertenecen a la oposición y apoyarán la iniciativa, aunque por ahora no se contaría con el voto de Alejandro Navarro, quien se encuentra hospitalizado.

En ese escenario, el segundo retiro tendría 23 votos desde la oposición, a los que se sumarían los 5 sufragios provenientes desde los parlamentarios oficialistas, completando 28 y superando el número necesario para la aprobación del proyecto.

De todas formas, los impulsores de la iniciativa buscan que esta sea validada con 29 votos, para que así se reduzcan las posibilidades de que el Gobierno o el oficialismo en el parlamento recurran al Tribunal Constitucional (TC).

