¿Qué pasó?

Diversas reacciones ha generado la última campaña audiovisual del Ministerio de Educación en donde, por medio de una versión modificada de la canción "Resistiré", alumnos, profesores y apoderados envían un mensaje respecto a la actividad educativa en pandemia y el regreso a clases presenciales.

Gran parte de las críticas que ha recibido la iniciativa del Mineduc tienen que ver con el costo que tuvo: $300 millones, lo que ha sido calificado como excesivo, principalmente por el contexto actual y las necesidades que existen.

Uno de los principales detractores de la campaña "Sigamos Aprendiendo" es el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien la calificó como "ridícula" y dirigió sus dardos a la cartera dirigida por el ministro Raúl Figueroa.

¿Qué dijeron desde el Colegio de Profesores?

"En el contexto actual en que está la educación, con tanto esfuerzo que ha habido desde las comunidades escolares, gastarse 300 millones de pesos en esa campaña la verdad que es casi una burla y ofensivo contra los miles de niños que no han tenido dispositivos ni formas de poder conectarse", sostuvo, en conversaciómn con Radio Cooperativa.

En paralelo, Aguilar manifestó que dicho gasto también afecta a los docentes del país, señalando que muchos de ellos "pagan el Internet de su bolsillo; han tenido que comprarse también dispositivos porque los que tenían no les servían, o hacer modificaciones en sus casas para adaptarlas como salones de clases virtuales".

"Presión a las comunidades escolares"

Tras esto, el dirigente lamentó "cómo se usó a esos niños para, finalmente, hacer una presión a las comunidades escolares".

"Entendemos perfectamente lo que nuestros estudiantes están sintiendo; estamos en contacto con ellos diariamente, no necesitamos que el ministro nos lo venga a decir a través de un spot tan absurdo como ese, y menos gastándose un recurso que para nosotros es importante", señaló Aguilar, agregando que "unos 1.500 niños o jóvenes podrían haber tenido un dispositivo con esos 300 millones que se han gastado".

La campaña del Mineduc:

¿Qué dijo el ministro Figueroa?

Frente a las distintas críticas que ha recibió la campaña, fue el propio ministro de la cartera, Raúl Figueroa, quien defendió la iniciativa, señalando que la idea es "transmitirle a toda la ciudadanía lo importante que es hacer todos los esfuerzos para que nuestros niños y jóvenes sigan aprendiendo en un contexto difícil".

"Lo que hace es guiar a una página web que se llama Sigamos Aprendiendo, y ahí pueden encontrar toda serie de recursos educativos para acompañar el aprendizaje durante este tiempo de pandemia. Por lo tanto, creemos que es muy importante que todos los chilenos tengamos plena conciencia de que se deben realizar todos los esfuerzos que estén a la mano para que nuestros niños y jóvenes sigan aprendiendo y no se vean afectados por las consecuencias tan negativas de esta pandemia", sostuvo, según consigna Emol.

"Herramienta fundamental"

Finalmente, el secretario de Estado defendió este tipo de campañas, señalando que "son una herramienta fundamental para generar conciencia".

Respecto a los recursos utilizados en su realización, Figueroa manifestó que "están diseñados por la ley de presupuestos para, precisamente, lograr un objetivo concreto. En este caso, el objetivo es que toda la ciudadanía tenga conciencia de lo relevante que es hacer todos los esfuerzos hoy para que nuestros niños y jóvenes tengan las mayores posibilidades", apuntó.

Polémica por derechos

Paralelamente, la iniciativa fue cuestionada incluso por los autores de la canción, el grupo español Dúo Dinámico, quienes señalaron a través de Twitter que no había autorización para el uso o modificación de la letra de la emblemática canción.

No obstante lo anterior, en la misma red social, los artistas señalaron este viernes que "por un malentendido, comentamos ayer que no sabíamos nada de ello. No es así, y todo está correcto y legal. Lamentamos el desliz".

"Apoyamos la campaña del Ministerio de Educación de Chile con nuestra canción RESISTIRÉ, y agradecemos y estamos orgullosos de que sirva para estimular a los jóvenes estudiantes chilenos", añadieron.

Apoyamos la campaña del Ministerio de Educación de Chile con nuestra canción RESISTIRÉ, y agradecemos y estamos orgullosos de que sirva para estimular a los jóvenes estudiantes chilenos. — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) November 13, 2020

Comunicado del Mineduc

Lo anterior también fue abordado por el propio Mineduc que, a través de un comunicado, aclaró que "todas las autorizaciones de los derechos de autor con cambio de letra fueron aprobadas por Sony Music y Peer Music y cancelados a dichas editoriales".

Tras esto, añadieron que dichas firmas "controlan en conjunto el 100% de los derechos autorales de la canción".